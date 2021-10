Holandský řízek: Je lepší smažený nebo pečený v troubě? Skvělý recept na obojí

Není to tak dávno, kdy byl holandský řízek považován za vrchol české gastronomie a neexistovala snad jediná restaurace, která by ho neměla na jídelním lístku. V rodinách se zase připravoval jako sváteční záležitost na nedělní oběd. Dnes už se s ním příliš nesetkáváme a je to škoda, protože takový poctivý "holanďák" rozhodně stojí za zkoušku.

Máte rádi holandský řízek, anebo vlastně vůbec nevíte, co to je? Jedná se o mleté maso se sýrem v trojobalu. Jde v podstatě o takový luxusnější karbanátek jemnější chuti. Kde se vůbec holandský řízek vzal a jak se připravuje?

Možná by se dalo očekávat, že holandský řízek pochází z Holandska, ale není tomu tak. Tato nezdravá lahůdka je totiž naše práce, pochází z české kuchyně. Dříve u nás byl tak oblíbený, že ho dokonce některé rodiny jedly o Vánocích namísto kapra. Patří k nám stejně jako guláš, vepřo knedlo zelo, svíčková nebo řízky.

Proč se holandský řízek jmenuje holandský

Není sice přesně známo, kdy přesně se dostal na český talíř, ale předpokládá se, že to bylo po druhé světové válce. Klasický holandský řízek se připravuje tak, že se mleté vepřové maso, ideálně bůček, smíchá se strouhaným tvrdým sýrem. Přidá se vajíčko, petrželka a vytvarují se malé bochánky, které se následně obalí do stejného trojobalu, jako kdybyste si připravovali řízky, a osmaží se.

Holandský řízek nejlépe chutná s hladkou bramborovou kaší. Zdroj: Shutterstock

Holandský řízek se nejmenuje holandský, protože by pocházel z Holandska, ale protože se do něj přidává nejčastěji holandský sýr gouda nebo eidam.

Aby byl holandský řízek dokonalý, je samozřejmě ideální si namlít maso doma. Pokud se na to necítíte, navštivte osvědčené řeznictví a mleté vepřové maso si kupte tam. Nebojte se sáhnout po bůčku, má skvělou chuť a přebytečný tuk se při smažení vypeče.

Na osmaženém kvalitním holandském řízku si pochutnáte

Na správně připraveném holandském řízku si s klidem můžete pochutnat mnohdy více než na tom klasickém. O jeho popularitě svědčí i fakt, že ho ve své restauraci připravuje i špičkový šéfkuchař a porotce soutěže Masterchef Jan Punčochář.

Mnoho lidí si holandský řízek plete s karbanátkem, ale jde o dvě zcela odlišná jídla. Zatímco karbanátky dochucujeme česnekem, majoránkou a kořením, holandský řízek jen solí. Je tedy mnohem jemnější a činí to z něj luxusnější pochoutku než karbanátek. Nejvhodnější přílohou je jemná bramborová kaše, kyselá okurka nebo nakládaná zelenina.

Pokud si chcete připravit zdravější verzi holandského řízku, nesmažte ho v oleji na pánvi, ale upečte ho v troubě. Výsledek je také velmi chutný.

Aby byl holandský řízek dokonalý, je nejlepší namlít maso doma. Zdroj: Shutterstock

Holandský řízek smažený na pánvi

Suroviny:

750 g mletého vepřového bůčku

mléko na namočení masa

200 g sýru gouda

1 vejce

pepř

sůl

Na trojobal:

hladká mouka

2 vejce

strouhanka

Postup:

Aby byl „holanďan" dokonalý, je nejlepší si namlít vepřové maso doma. A nebojte se sáhnout po tučnějším bůčku, tuk nese chuť a z masa se při smažení vypeče. Namleté maso vložte do mísy a zalijte jej mlékem. Poté směs promíchejte, pořádně uhlaďte, přikryjte a nechte přes noc odležet v lednici. Mléko maso zjemní a holandské řízky budou mnohem chutnější.

Následující den přebytečné mléko sceďte. K masu přidejte nahrubo nastrouhaný sýr, vejce, pepř, sůl, vše promíchejte a nechte chvíli odpočinout, aby se chutě spojily. Do směsi můžete přidat ještě nadrobno nakrájenou petrželku, ale tradiční recept ji neobsahuje.

Nyní si připravte klasický trojobal. Do jedné misky nasypte hladkou mouku, do druhé vyklepněte 2 vejce, přidejte 3 lžíce mléka a vidličkou je prošlehejte. Do třetí misky nasypte strouhanku.

Z masové směsi tvarujte karbanátky. Směs je měkká a mazlavá, proto vám tvarování půjde nejlépe, když si připravíte misku s vodou a před tvarováním si vždy namočíte ruce.

Nakonec obalte připravené karbanátky v trojobalu. Nejprve v mouce, pak v rozšlehaných vejcích a nakonec ve strouhance. Holandské řízky smažte v rozpáleném oleji na pánvi do zlatova, přibližně 8 minut z každé strany. Podávejte je s bramborovou kaší nebo s vařeným bramborem a kyselou okurkou.

Holandské řízky z trouby

Suroviny:

500 g mletého hovězího masa do 10 % tuku

1 lžička soli

¼ lžičky pepře

120 ml polotučného mléka

130 g strouhaného sýru (Eidam, Gouda)

Na obalení:

2 vejce

špetka soli

50 g celozrnné pšeničné mouky

70 g celozrnné strouhanky

řepkový olej

Postup:

Smíchejte mleté maso se solí a pepřem, vmíchejte mléko a nechte ho vsáknout. Přidejte nastrouhaný sýr a dobře promíchejte. Maso přikryjte a nechte uležet přes noc v lednici.

Z masa vytvarujte 8 placek o stejné hmotnosti (cca 120 g), doporučujeme uprostřed více zmáčknout, jelikož pečením se řízky zcvrknou. Předehřejte troubu na 180 °C. Pak každý řízek obalte v trojobalu – nejdříve v celozrnné mouce, pak v rozkvedlaném vejci se špetkou soli a nakonec v celozrnné strouhance. Pokud máte strouhanku moc jemnou, doporučujeme obalit dvakrát, aby z řízku nevytekl sýr. Řízky naskládejte na pečícím papírem vystlaný plech, postříkejte řepkovým olejem a pečte cca 20 minut na 180 °C, ke konci zapněte funkci gril, aby se opekla i strouhanka. Nepečte zbytečně dlouhou, jinak bude maso vysušené. Kdyžtak můžete v průběhu pečení do jednoho zakrojit a zkontrolovat, jestli už je dostatečně propečený. Podávejte s vařenými bramborami posypanými petrželkou, pažitkou nebo koprem, anebo s bramborovou kaší, příp. bramborovo-celerovou kaší, a okurkovým salátem. Místo tatarky můžete použít řecký jogurt smíchaný s nízkotučnou zakysanou smetanou.

Na přípravu holandského řízku se podívejte ve videu:

Zdroj: www.lidovky.cz, www.bajolafit.cz, www.toprecepty.cz