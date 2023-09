Nasypte mouku do vroucí vody. Vznikne vám fantastická věc. Podívejte

Dobrých receptů není nikdy dost a my vám přinášíme geniálně jednoduchý recept na chutné sýrové kapsičky. Jsou skvělé na svačinu i na večeři. Velkou parádu s nimi uděláte před návštěvou. Stačí jen nasypat mouku do vroucí vody a jednoduchý základ je hotov.

Točíte stále dokola pár receptů a říkáte si, že by to chtělo nějakou změnu? Máme pro vás geniální recept na úplně jednoduché těsto ze tří ingrediencí, které můžete plnit, čím se vám zamane. Získáte tak neotřelou svačinu dětem do školy, rychlou a chutnou večeři, nebo tak můžete připravit pohoštění na rodinnou oslavu. Pojďte se podívat na lahodný a zároveň úžasně jednoduchý recept. Většinou se mouka zalévá vlažnou nebo studenou tekutinou, tady je to ale jinak.

Hlavní zásada u přípravy tohoto těsta je nasypání mouky do vroucí vody. Jak přesně vyrobit super jednoduché a chutné těsto, se podívejte na videu z YouTube, z kanálu Jednoduché, Rychlé a chutné:

Čtyři ingredience

Mouka, vroucí voda a máslo, špetka soli. Nic dalšího kromě skvělé náplně potřebovat nebudete. Tento typ pokrmu je z těch, které vás zachrání pokaždé, když nebudete vědět, co vařit a nebudete mít nakoupeno. Tyto základní suroviny má doma každý a vždy.

Odpalte to

Příprava těsta je v podstatě velmi podobná těstu odpalovanému. Jen s tím rozdílem, že sem se po jeho vychladnutí nepřidávají vejce. Připravte si tedy hlubší pánev a do ní vlijte 600 mililitrů vody. Přikryjte poklicí a počkejte, až bude vřít. Mezitím nechte ve vodě rozpustit ještě vrchovatou lžíci másla. Posléze nasypte do vroucí vody 240 gramů hladké mouky, lžičku soli a vařečkou míchejte. Hmota začne rychle houstnout.

Snažte se, aby v ní nezůstávaly hrudky. Tato část je velmi důležitá, těsto zhoustne natolik, že bude držet tvar a bude pružné. Toho docílíte takzvaným odpalováním. V zahřáté pánvi se bude odpařovat z hmoty přebytečná tekutina a těsto bude krásně lesklé, pružné a nebude se lepit. Jakmile tohoto stavu docílíte, sejměte pánev z plotny a těsto nechte vystydnout.

Stačí mouka, voda a trošku másla a zázrak je na světě. Zdroj: Shutterstock.com / Viktor1

Kolečka i kapsičky

Vychladlé těsto rozporcujte, jednoduše z něj udělejte malé kuličky velikosti pingpongového míčku. Každou kuličku rozválejte na tenkou placku a naplňte předem připravenou směsí balkánského sýra smíchaného s najemno nakrájenou hladkolistou petrželkou, trochou pepře a sladké papriky.

Překryjte druhým plátkem těsta a pomocí hrnku vykrojte kolečko tak, jak vidíte ve videu. Jestli si chcete práci zjednodušit, nemusíte kolečka vykrajovat, ale tvořte kapsičky. Placky nevyvalujte tak tenké, ale dostatečně silné a velké, abyste je mohli na jedné polovině naplnit a druhou stranu přehnout a vytvořit kapsičku, jejíž okraje k sobě přitlačíte třeba vidličkou.Pak je usmažte z obou stran na rozpáleném oleji.

Balkánský sýr se na náplň výborně hodí. Vyzkoušet ale můžete i jiné kombinace. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Náplně na sladko i na slano

Náplň můžete měnit dle libosti. Klidně vyzkoušejte oblíbenou šunku s mozzarellou a rajčaty. Skvělá je kombinace fíků (je jejich sezóna), vyzrálého sýra a kapky medu, nebo balkánský sýr s jinými bylinkami. Náplň můžete ladit i nasladko a taštičky obalit třeba v moučkovém cukru.

Zdroje:www.peknevypecenyblog.cz,primainspirace.cz