Recept na vynikající punč a včelí svařák. Malé vylepšení dokáže zázraky

Nejkrásnější závěr zimní procházky je zaručeně domácí teplíčko. Podpořte ho ještě něčím pro zahřátí a to něco by kromě bačkor a deky mohl být horký punč.

Punč znamená pět, ale vy si můžete do svého nápoje přidat ingrediencí klidně mnohem víc. Třeba i plátky pomeranče nebo jablek. Cesta punče do Česka byla poměrně spletitá. Zatímco obyvatelé Indie si na něm pochutnávali už před stovkami let, k nám se dostal až na přelomu 17. a 18. století z Velké Británie. Právě Spojené království bylo totiž první evropskou zemí, kde se tento horký nápoj objevil. Jeho název je odvozen od hindského výrazu „panča“, což znamená „pět“. To je totiž počet ingrediencí, které se do původního punče přidávaly: alkohol, cukr, citron, voda a koření. V Indii se používala pálenka arak, získaná destilací palmového kvasu, v Anglii v 17. století se většina punčů vyráběla z vína či brandy, později z jamajského rumu. V Česku se punč nejčastěji vyrábí z červeného či bílého vína, silného čaje, rumu, griotky či ovocné pálenky a džusu. Někdy se přidává i sušené ovoce, například rozinky nebo mandle. Fantazii se meze nekladou, záleží pouze na vašich chutích.

Takhle se punč udělá

Zkuste variantu z 50 g rozinek, 250 ml silného černého čaje, 250 ml červeného vína, 100 ml rumu, 1 celé skořice, 1 vanilkového cukru, citronu nebo pomeranče. Několik hodin před přípravou punče zalijte rozinky rumem a nechte je máčet. Ve chvíli přípravy čaj, víno, skořici a citronovou šťávu přiveďte k varu. Přidejte cukr podle chuti. Rum a rozinky dejte na dno sklenic a zalijte horkým punčem. Ozdobte citrusem.

Do svařáku přidejte med

Vyzkoušet můžete i včelí svařák. Potřebujete litr červeného vína, 5 lžic medu, celou skořici, vrchovatou lžičku hřebíčku, 4 kusy badyánu, plátky pomeranče na ozdobu

Do hrnce nalijte víno, přidejte koření a přiveďte k varu. Pak ihned stáhněte na minimum. Do hrnečku dejte ohřátý med a zalijte ho horkým vínem. Hrnečky ozdobte pomeranči.

Z italských sjezdovek

Naším posledním návrhem je italské “bombardino”. Potřebujete 250 ml vaječného koňaku, 120 ml smetany ke šlehání, 120 ml whisky nebo brandy, 100 ml mléka, holandské kakao nebo skořici. Svařte vaječný koňak s whisky nebo brandy a vmíchejte horké mléko. Nápoj nalijte do skleniček, ozdobte velkou porcí ušlehané smetany a poprašte kakaem nebo školící.

