S Jak zabránit okurkám, aby zhořkly, a co s nimi udělat, když už hořké jsou

Těšíte se na letošní sklizeň okurek a místo toho, abyste si pochutnali, tak protáhnete obličej, protože okurky zhořkly. Jde hořkosti okurek nějak zabránit? To se dočtete v následujících řádcích.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.jimejinak.cz

Okurky si na zahrádce pěstuje mnoho zahrádkářů, je to vděčná zelenina, se kterou se dá v kuchyni kouzlit jedna báseň. Minulý rok jste trhali samé luxusní kusy a letos to stojí za nic, i to se může stát. A každopádně to naštve!

I okurky mají svůj „obranný mechanismus“

Hořkost okurek je způsobena látkou, která se nazývá cucurbitacein (způsobí hořkost nejen plodů, ale i listů a stonků). Tuto látku okurky začnou vylučovat, když se cítí ohroženy, například tím, že jsou v nevhodné půdě nebo vlhkosti. Takže postačí udělat malou změnu a okurky budete mít opět vynikající.

Hořkost okurek je způsobena látkou, která se nazývá cucurbitacein Zdroj: Profimedia.cz

A co udělat jinak?

Zjistěte následující:

Není na stanovišti okurek moc chladno?

Nebo naopak moc teplo?

Nezasadili jste v blízkosti okurek okrasné tykve?

Nemá okurka málo světla?

Nesklízíte až moc přezrálé plody?

Netopí se okurka v příliš vlhké půdě?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli na otázku ano, nejspíš jste určili příčinu hořkosti vašich okurek.

Nejlepší prevencí je vybrat si již v zahrádkářství odrůdu okurek, která dobře snáší horší podmínky při pěstování. Tyto okurky hořknou velmi zřídka.

Sklidili jste hořké okurky, co teď

Než je ze vzteku vyhodíte na kompost, zkuste triky našich babiček, pomocí kterých se hořkosti lze zbavit:

Okurky naložte do vodní lázně se špetkou soli a ponechte je tam 12 hodin. Rozřízněte okurky podélně, posypte solí, poté je o sebe třete a na konci procesu opláchněte vodou. Často bývají okurky nahořklé jen u stopky. Pokud tomu tak je, oloupejte ji opačným směrem, aby se po celé délce neroznesly hořké látky. Nakrájejte okurku na kolečka, posypte solí a následně omyjte vodou.

Tření okurek uříznutými konci také můžete vyzkoušet. Ukrojenou špičkou třete uříznutou okurku, začne se tvořit pěna, kterou rozhodně neochutnávejte, je opravdu extra hořká!

Hořkost se při naložení vytratí Zdroj: Shutterstock.com / Alliance

Na konec tu máme recept – nakládané okurky

Hořkost se při naložení vytratí. Není to nic složitého.

Budete potřebovat:

vodu

sůl

kopr

hořčičné semínko

česnek

mrkev

Postup:

V hrnci svařte litr vody s jednou lžící soli a nechte vytemperovat na pokojovou teplotu. Mrkev a okurky očistěte kartáčkem ve studené vodě. Okurku si nakrájejte podélně/kolečka (jak kdo chce) a nacpěte spolu s mrkví a dalším kořením do vymytých sklenic. Zalijte nálevem a dejte pozor, ať je zelenina celá potopená. Zavíčkujte a nechte v teple kvasit. Během kvašení bude unikat zkvašená voda, tu občas odlévejte. Po dvou týdnech omyjte sklenice a přeneste do chladu lednice nebo sklepa. K okurkám můžete přidat ingredience dle vaší chuti, místo mrkve dejte klidně cibuli, přidejte chilli, kmín i kořen křenu.