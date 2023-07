Hořké okurky nevyhazujte: Moje babička na ně měla úplně jednoduchý trik

K večeři je v plánu okurkový salát, ale okurky jsou hořké? Nezoufejte a hlavně okurky nevyhazujte. dají se ještě zachránit a stačí na to malý trik. Babičky velmi dobře věděly, jak hořkost z okurek vyhnat, naučte se jej také.

K večeři je v plánu okurkový salát, ale okurky jsou hořké? Nezoufejte a hlavně okurky nevyhazujte. dají se ještě zachránit a stačí na to malý trik. Babičky velmi dobře věděly, jak hořkost z okurek vyhnat, naučte se jej také.

Stačí jedna hořká okurka a pokrm se nedá jíst. Jak se hořkým okurkám vyvarovat? Spolehlivou metodu znaly už naše babičky. Nechte se jimi inspirovat! Máme pro vás hned dva geniální způsoby, jak si vychutnat okurky do sytosti.

Zdravá zelenina

Okurky jsou neskutečně zdravou a v letních měsících krásně osvěžující zeleninou. Okurkové saláty přímo vybízejí k přípravě a hodí se nejen jako příloha ke grilovanému masu, ale i jako lehká večeře. Vyzkoušejte jeden takový salát. Je úžasně krémový a díky okurkám božsky osvěžující.

Přesvědčte se sami a připravte si jej dle videa:

Základem je okurku dřív, než ji do salátu nakrájíte, jednoduše ochutnat. Tím jednoznačně zjistíte, zda je hořká, či ne. Za prvé díky ochutnávce nedojde ke znehodnocení celého pokrmu, za druhé hořkou okurku můžete hořkosti elegantně zbavit. Jak na to?

Dopřejte hořkým okurkám lázeň

Pokud se vám do ruky dostane hořká okurka, nevyhazujte ji. Můžete ji zachránit a pochutnat si na ní. Okurku důkladně omyjte a namočte ji do studené vody. Tento postup je sice zdlouhavý, ale hořkost ze zeleniny spolehlivě vyžene. Okurku je potřeba namáčet až sedm hodin a během té doby nezapomeňte vodu několikrát vyměnit za čistou.

Okurky mohou být hořké. Abyste se hořkosti zbavili, namočte je do studené vody. Zdroj: Agnes studio / Shutterstock.com

Vytvořte pěnu

Druhý způsob je o něco rychlejší. Okurce odřízněte konce na obou stranách. Jeden vezměte do ruky a přiložte na místo, kde jste provedli řez. Nyní krouživými pohyby odříznutý konec o zbytek okurky třete, jako byste se ji pokoušeli umýt. Zanedlouho by měla vzniknout bílá pěna. Jakmile se přestane tvořit, opakujte postup i na druhém konci okurky. Zeleninu opláchněte a hořkost by měla být pryč.

Okurky mohou být hořké hned z několika příčin. Zdroj: Shutterstock.com / Hirundo

Proč okurky hořknou?

Ať už máte zeleninu z obchodu, nebo jste si vypěstovali sami, jistě vás bude zajímat, proč okurky hořknou. Vliv na chuť osvěžující zeleniny má hned několik faktorů. Mezi ně patří přílišné výkyvy teplot, to znamená, když je přes den velké teplo, ovšem v noci teploty výrazně klesají. Za hořkost okurek může i příliš hustá výsadba okurek, špatné nebo spíš nedostatečné hnojení, nebo dokonce příliš časté zalévání a také zalévání až příliš studenou vodou. V neposlední řadě mohou být na vině škůdci nebo nejrůznější choroby rostlin.

