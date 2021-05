Horoskop koření: Jaké dochucovadlo zlepší intimní život vašemu znamení?

Možná si to ani neuvědomujete, když si přidáváte do salátu koriandr nebo dáváte bobkový list do vývaru, ale zajišťujete si tím lepší intimní život, než jste měli doteď. Které koření vám připraví nezapomenutelný večer plný vášně? U každého znamení je to něco jiného!

Jaké koření, bylinka či dochucovadlo není jen něco, čím si doladíte jídlo, aby bylo lepší, zdravější či voňavější, ale také afrodiziakum, které udělá váš intimní život zajímavější? Není nic snazšího, než si přečíst náš horoskop a hned se dozvíte, proč byste si právě vy měli přidat do jídla dost pepře nebo třeba anýz.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani by neměli šetřit se skořicí, má pro jejich úspěch v lásce velký význam. V Orientu se považuje za nejdůležitější ingredienci do jídel, které mají vytvořit intimní touhu. Také Beranovi přinese příval energie a uvolní mu svalové napětí. Kromě skořice na něj podobně působí i zázvor, bazalka nebo hřebíček.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býci jsou velkými milovníky koriandru a dělají dobře, ten jejich potenci vysloveně prospívá. Plody koriandru navíc obsahují aromatické oleje, které se přidávaly do svatebního nápoje, který pili novomanželé v tudorovské Anglii. Byl velmi oblíbený především na šlechtických stolech a dlouhá staletí byl nedostatkovou bylinkou.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci by v kuchyni měli co nejvíce používat kardamon. Patří mezi velký intimní stimulant, který znali už staří Egypťané. Jde o bylinku z čeledi zázvorníkovitých a pochází z Indie. Jeho plody a semena jsou bohatá na silice. Je třetím nejdražším kořením na světe, před kardamonem je jen šafrán a vanilka. Touhu nezvětšuje jen jeho konzumace, ale stačí samotná vůně. Silice kardamonu působí stimulačně a i ledovým královnám rozmrazí srdce.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Už římští hrdinové byli korunováni vavřínovým věncem, který ukazoval, že jsou mužní. Do jídla bobkový list přidáváme také, a to pro jeho nezaměnitelnou nahořklou silnou chuť. Proto by to s jeho množstvím Raci neměli přehánět, aby pokrm zbytečně nezkazili. Stačí jeden lísteček na celý hrnec vývaru a čeká je nezapomenutelná noc.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Anýz se využívá především v kuchyni Středního východu, kde se používá odvar z něj pro povzbuzení zaniklé lásky, oživení manželství a v neposlední řadě na léčbu impotence. Impotentním mužům je doporučováno pít čaj z anýzu pravidelně. Po několika měsících užívání se budou v posteli dít věci, že nepochopíte.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Připravte si romantickou lázeň z oregána. Jeho silná a štiplavá chuť i vůně je typická pro středomořskou kuchyni. Když hodíte hrst oregána do horké lázně, dopřejete si velký intimní zážitek. Není nic příjemnějšího než vana plná omamného oregána, ve které budete relaxovat se svou drahou polovičkou.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Už Shakespeare tvrdil, že máta s levandulí stimuluje pány k lepším výkonům. Muži středního věku z ní tedy popíjeli lektvary už kdysi. I dnes je máta považována za afrodiziakum, proto si jí dopřávejte v hojné míře, pokud váš intimní život nestojí za nic. Za pár týdnů uvidíte pořádnou změnu a mátu si pak nebudete moci vynachválit.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Možná vás to překvapí, ale bylinkou, která podporuje chtíč je také petržel. Nejen, že si z ní ženy mohou připravit balzám na tělo, aby bylo hebké a krásné, ale také zmírňuje zápach z úst, který je považován za ničitele lásky. Petržel si přidávejte hojně do polévek, k masům, rybám i do salátů.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Už ve starověkém Řecku se vědělo, že šalvěj podporuje plodnost. Ženy vítaly často muže doma právě čajem z této bylinky. Ten pak muži pili ve velkém, protože věřili, že budou plodnější a podpoří tak rozšíření řecké rasy. Šalvěj působí také protizánětlivě a díky její silné vůni se to s ní nesmí přehánět. Šalvěj se používá třeba také k léčbě zubů či dásní.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Pepř způsobuje kýchání a to způsobuje intimní napětí. Pepř je prý skvělým pomocníkem pro impotentní Vodnáře. Nejlepší je užívat pepř čerstvý. Vždy si ho tedy namelte z celých kuliček. Je totiž silnější a má tak větší účinky než ten mletý. Navíc se říká, že kdo hodně pepří, hubne. Pokud tedy chcete držet dietu, zkuste to s ním trochu rozjet.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Bazalku Ryby milují, není tedy třeba s ní v kuchyni šetřit. Dají se žvýkat i její syrové listy, které prý vyvolávají v ženách i mužích ve znamená Ryb velkou vášeň. Když někomu doma kvete bazalka, říká se, že to znamená, že přivítá doma nový protějšek a v posteli jim to bude víc než skvěle klapat.

