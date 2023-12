Je zelný salát v oblíbené hospůdce přílohou, kterou si nikdy nenecháte ujít? Připravte si vynikající salát doma a pochutnejte si s celou rodinou.

Nebaví vás novinky? Připravte si klasiku

Dnes je to samý coleslaw nebo kimči, ale i pořádný hospodský zelný salát stojí za to! Zavzpomínejte na klasiku mezi salátovými přílohami a udělejte si tento vynikající a hlavně ohromně zdravý salát doma.

Jak připravit sladkokyselý zelný salát vám poradí a od začátku do konce ukáže tento videopříspěvek z YouTube kanálu Vaříme s Mozkem.

Zdroj: Youtube

Recept na hospodský zelný salát

Zelný salát je tak trošku nakládané zelí, které má ale díky několika dalším ingrediencím docela jinou chuť než klasické kysané. Takto připravený salát můžete rozhodně zavařit tak jako v příspěvku, nicméně pokud jej budete konzumovat brzy, stačí jej nechat v lednici. Zelí do druhého dne krásně zkřehne.

Už se vám sbíhají sliny? Tak si na nákupní seznam napište všechny ingredience a pusťte se do práce. Na přípravu budete potřebovat 800 g jemně pokrájeného bílého zelí, 200 g najemno krájené cibule, 1 červenou nebo žlutou kapii, 220 g nastrouhané mrkve a 40 g nastrouhaného křenu. Veškerou zeleninu dobře promíchejte, přisypte 160 g cukru, 30 g soli, 2 lžičky hořčičného semínka a vydatně opepřete. Salát pustí vodu, ale nálev bude tvořit také 80 ml slunečnicového oleje a 160 g 8 % obyčejného octa.

Pokud se rozhodnete salát zavařit, postačí 20 minut na teplotu těsně pod bodem varu. Takto připravený vydrží v chladu několik měsíců. Hodí se jako příloha k masům a uzeninám, ale lze jej použít i do pečiva ke smaženému sýru, klobáskám nebo gyrosu.

close info Vika Hova / Shutterstock.com zoom_in Zelí je nejen ohromě chutné, ale také zdravé.

Zelí pro vaše zdraví

Hospodský salát není jen chutný, ale zelí je samozřejmě také velmi zdravé. Obsahuje nejen antioxidanty, vitaminy a minerály, ale je to potravina významná pro zdraví srdce, příznivě působí na zažívání a hubnutí. A to nejen díky tomu, že obsahuje poměrně hodně vody, ale také je to nízkokalorická potravina plná vlákniny.

Látky obsažené v zelí napomáhají regulovat krevní cukry, podporují zdraví kostí a navíc také obranyschopnost celého organizmu. Jsou to látky působící také protizánětlivě a o jejich protirakovinných účincích se spekuluje i na vědecké úrovni.

Zdroje: bestrecepty.cz, ceskatelevize.cz, healthline.com