Co je hot dog naruby? Bezva recept, který byste měli vyzkoušet. Hodit se může i vám a výhodou není jen jednoduchá příprava a vynikající chuť, ale i fakt, že na ráz zmůžete přichystat pohoštění pro spoustu hladových krků.

Je hot dog párek v rohlíku?

Není hot dog jako hot dog! Pokud jste měli možnost ochutnat hot dog během návštěvy Spojených států, máte asi lepší představu o tom, jak má tato pouliční mňamka vypadat, ale věřte, že existuje celá řada různých způsobů přípravy.

Myslíte, že hot dog je prostě párek v rohlíku? Skoro. Nebo spíš vůbec ne! Správné žemle na hot dog vás naučí péct Těhotnej kuchař v tomto svém příspěvku na YouTube.

Zdroj: Youtube

Co byste dali do hot dogu vy?

Hot dog, to je párek v pečivu, ale jde především o to, co dalšího do něj patří. Zatímco Newyorčané si pochutnávají v hot dogu na zelí a pikantní hořčici nebo cibulce s tomatovou omáčkou, v Atlantě je to spíš salát coleslaw, co dodá místnímu hot dogu na šťavnatosti. V Chicagu nedají dopustit na čerstvou jemně krájenou zeleninu, v San Francisku se neobejdou bez krémové majonézy a třeba také uzené slaniny.

Jistě si dokážete představit celou řadu dalších ingrediencí, druhů zelenin a omáček, které by se mohly hodit.

A co je to ten obrácený hot dog? Jde o způsob přípravy, který vám dovolí udělat na jeden zátah celý plech plný párků v těstě se sýrem. Tyto obrácené hot dogy jsou díky použití listového těsta velmi jemné a křupavé a můžete si je také dochutit podle vlastní chuti a možností.

Jak se dělá hot dog naruby?

Příprava není nijak náročná, a proto se tento bezva recept hodí třeba jako svačinka na párty, narozeniny nebo jídlo do ruky, které uspokojí nejen děti, ale i dospělé.

Nachystejte si plech vyložený pečicím papírem a troubu rozehřejte na 200 °C. Bude to rychlovka, takže nikam neodcházejte. Na pečicí papír nasypte rovnoměrně strouhaný sýr vašeho výběru, hodí se nejen pro nás typický eidam nebo gouda, ale i trošku výraznější parmezán.

Pečicí papír posypte a rozmístěte na něj párečky. Chcete-li jídlo pro děti, párky klaďte po jednom, dospělým bude spíš vyhovovat porce dvou párků vedle sebe. Mezi jednotlivými porcemi nechávejte mezery alespoň okolo 8 cm.

Vezměte plát těsta a položte jej přes celý plech. Přikryjte jím jednotlivé párky, nechte těsto klesnout do mezer a přimáčkněte jej dolů i prsty. Rádýlkem nebo nožem pak rozkrojte těsto uprostřed mezer, aby se po upečení jednotlivé hot dogy daly jednoduše oddělit. Před pečením ještě potřete rozšlehaným vejcem a posypte sezamovými semínky. Pečte 15 minut a servírujte horké nebo alespoň vlahé.

