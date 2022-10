Blesková houbová omáčka na těstoviny: Za pár korun, voňavá a skvostná

Houbové šílenství nás ještě neopustilo. Co ještě ale vymyslet za recept, abyste všechny houby dokonale zpracovali? Zkuste omáčku na těstoviny, je rychlá, levná a vynikající!

Kdo má houby rád, ten do lesa vyráží s košíkem i v těchto dnech. O houbách se vám už i možná zdá. Zavřete oči a vidíte v mechu krásný sametový klobouček. Co klobouček, ale pořádně velký klobouk! Po příchodu do lesa zjistíte, že sen se stal realitou. Co si víc přát? Něco bychom přece jen vymysleli. Kdyby tak houby po příchodu z lesa vyskákaly z košíku a očistily se bez naší pomoci…

Všehochuť z lesa je nejlepší. Zdroj: Kristýna Průchová

V úvodu je sice napsáno, že se jedná o omáčku na těstoviny, ale můžete si ji naložit na talíř jen tak s chlebem nebo i s knedlíkem. Jednoduše se jedná o vynikající univerzální jídlo, které si zamilujete. A hlavně, příprava je primitivní a rychlá!

Houbová omáčka na těstoviny

Tak jdeme na to! Houby si doma očistěte tak, jak jste zvyklí. Někdo houby omývá, někdo ne. Správně by se houby omývat neměly. Práci si ušetříte již při sběru, když si uděláte chvilku času a před vložením do košíku houby očistíte od hlíny, jehličí a jiných drobných nečistot.

Na přípravu houbové omáčky se podívejte v tomto videu:

Ve videu jsou při přípravě použity samé hřiby, ale nelekejte se toho. Můžete pokrájet lesní všehochuť, naopak bude omáčka ještě výraznější.

Očištěné houby si nakrájejte na plátky, pokrájejte si najemno i cibuli. V rendlíku si nechte rozpustit máslo a rozhodně jím nešetřete! Na máslo vhoďte cibuli a nechte zesklovatět. Na vrch přihoďte jeden bobkový list, dvě kuličky nového koření, přisypte i drcený kmín a čerstvě namletý pepř (samozřejmě postačí i obyčejný mletý ze sáčku).

Vše s kořením promíchejte a přisypte houby, na které přidejte ještě sůl. Restujte zhruba 7 minut. Houby se zredukují a chutě se promísí. Jakmile k tomu dojde, přilijte vývar. Domácí je domácí, to jasná věc, ale ne každý má velký mrazák a má domácí vývar po ruce. Koukněte v obchodě na houbový bujón, i na tuhle vychytávku tam nejspíš narazíte. Rendlík přikryjte pokličkou a nechte 10 minut bublat.

Houby očistěte a nakrájejte na menší kousky. Zdroj: Shutterstock

Mezitím si nalijte kelímek smetany na vaření do misky a spojte ji se lžičkou hladké mouky.

Po deseti minutách do bublající nádhery za stálého míchání pomalu vlijte připravenou zahuštěnou smetanu a dalších 10 minut nechte provařit.

Do hotové odstavené omáčky přidejte posekanou petrželku a několik kapek octa. Tyhle dvě ingredience pokrmu dodají grády.

