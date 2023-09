Nejlepší houbová smaženice: Můj děda do ní přidává tajnou ingredienci

Užíváte si konečně houbařské sezóny? Houbová smaženice na prostřeném stole nikdy nezklame. Máme pro vás recept, kde dodá tajná ingredience pokrmu ten správný říz!

Houbová smaženice je symbolem léta a počínajícího podzimu, kdy zpravidla houby nejvíce rostou. Jedná se o poměrně oblíbený pokrm a každá rodina má svůj domácí recept. Přestože momentálně lítá na internetu na přípravu smaženice přehršel návodů, vždy je dobré držet se osvědčených postupů. Jsou léty prověřené a zajímavé nějakou vychytávkou nebo přidáním zajímavé ingredience. Víte, co do ní rádi přidávali naši dědové a dodali tradiční pochoutce zvláštní chuť a vůni?

Na recept na houbovou smaženici z kozáků se podívejte v tomto videu na YouTube, kanál Vítězslav Vítek:

Houby na smaženici

Pokud jste měli to štěstí a našli jste velké množství hub, můžete je nejen ihned zkonzumovat, ale je dobré udělat si i zásobu na zimu. Některé nasušte a určitě si je i naložte. Stejně tak si je můžete zamrazit na další využití, a to nejen do smaženice, ale i omáček, polévek či pod maso.Ovšem nejlepší je smaženice z čerstvých hub. Na její přípravu vždy použijte houby mladé, zdravé a pevné. Z těch přerostlých a měkkých byste měli ve finále pouze rozbředlou houbovou kaši. Kvalitní smaženice se vyznačuje tím, že musí sousto při skusu příjemně křupnout.

Pokud chcete dosáhnout opravdu dokonalé chuti, použijte raději směs hub. Zdroj: 123rf

Směs hub

Houby nejprve důkladně očistěte a nakrájejte na menší kousky. Pokud chcete dosáhnout opravdu dokonalé chuti, použijte raději směs hub. Více tak vynikne jejich vůně, chuť a rovněž konzistence. Následně rozpusťte v hlubší pánvi nebo hrnci máslo nebo sádlo a osmahněte na ní pokrájenou cibuli.

Bez vody

Jakmile zesklovatí přidejte připravené houby, kmín, osolte a opepřete. Následně přiklopte pokličkou a duste za občasného míchání zhruba 20 minut. Pokud to nebude nutné, nepřilévejte žádnou vodu, smaženice by měla kašovitou konzistenci. Mezitím si v misce rozšlehejte vejce se solí a pepřem a po uplynutí předepsané doby je nalijte do houbové směsi. Řádně míchejte, aby se vejce náležitě osmažila a obalila všechny kousky hub. Pak stáhněte z plotýnky a můžete servírovat.

S čím podávat

Známou klasikou je pouze krajíc chleba nebo kousek oblíbeného pečiva. Ale houbovou smaženici můžete podávat i s topinkami. Pokud je ještě teplé potřete stroužkem česneku a trochou másla, získáte neodolatelnou delikatesu. Ke smaženici můžete také podávat vařené brambory a zeleninový salát.

Přidejte do smaženice špek či slaninu. Zdroj: shutterstock

Dědova ingredience

Pokud si chcete houbovou smaženici opravdu vytunit, skvělým doplňkem je kvalitní anglická slanina nebo špek. Pořiďte si ji nejlépe od domácích farmářů a výrobců, ta má totiž podstatně jiné grády než ta ze supermarketů. Opražte ji na pánvi společně s cibulí a pak pokračujte v postupu dle výše uvedeného receptu. Klasickou bílou cibuli lze také nahradit jemnou šalotkou nebo zelenou jarní cibulkou, včetně zelené natě. A není od věci posypat na talíři houbovou smaženici čerstvě posekanou zelenou petrželovou natí.

