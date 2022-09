Úžasný houbový guláš podle Hanky Zagorové: Takto ho připravovala její maminka

Guláš na všechny způsoby patří mezi nejoblíbenější pokrmy v Česku. A takový houbový guláš, ten bývá pro milovníky hub na nejvyšších příčkách pomyslného žebříčku. Zkuste si ho uvařit podle maminky Hanky Zagorové.

Kdo by neznal Haničku písničku. Její tvorba provází dříve narozené i ty, kteří přišli na svět až v novém jubileu, protože skladby paní Zagorové jsou prostě nesmrtelné. A i když nás nedávno zasáhla informace o jejím odchodu, písně tu s námi budou navždy a budeme na ni pokaždé rádi vzpomínat.

Přineste si z lesa rozmanité houby, ať si vaše chuťové buňky pošmáknou. Zdroj: Shutterstock.com/encierro

Jelikož je ideální počasí a houby rostou snad všude v České republice, vyrazte na lov také. Pokud váš košík bude naplněný až po okraj, ty nejhezčí kousky si nasušte na zimu, udělejte si smaženici a část hub si nechte na houbový guláš, ať ho můžete vyzkoušet, protože je vynikající.

Nachystáno? Tak ještě sáhněte po ovladači a zavzpomínejte si u vaření na paní Zagorovou. Nebo víte co? Tady máte rovnou odkaz, ve kterém si zčásti poslechnete sto jejích největších hitovek:

Jak na houbový guláš

Houby z lesa, přibližně 400 g, očistěte a omyjete, nechte řádně okapat, a poté si je pokrájejte na plátky. Ideálně si přineste košík plný rozmanitých hub, aby vám chuť různorodých klobouků a noh pošimrala chuťové buňky.

Jednu velkou cibuli si nakrájejte na kostičky, jako kdybyste připravovali klasický guláš.

Dejte si vařit pět brambor s kmínem, které předem oloupejte, omyjte a nakrájejte na menší kousky.

Nachystejte si větší pánev, vhoďte do ní kousek másla a na něm zpěňte cibuli. Přidejte pokrájené houby, 2 špetky kmínu, dvě lžíce vegety a trošku směsku podlijte. Pánev překryjte poklicí a nechte podusit.

Mezitím si slijte uvařené brambory.

Do pánve k houbám vmíchejte dvě zakysané smetany (v kelímku, možno použít i light verzi), které jste předem spojili s trochou mouky.

Po pár minutách do směsi přidejte i vařené brambory a nakrájenou petrželku.

Ke konci vaření dochuťte solí podle své chuti.

Pro přípravu domácí vegety si vyberte zeleninu podle své chuti. Zdroj: Shutterstock

Náš tip: Domácí vegeta je nejlepší dochucovadlo

Jelikož se v posledních letech vcelku dbá na zdravé stravování, možná se vám nechce použít kupovaná vegeta plná chemie a přidaných látek. Přitom domácí připravovaná směs vegety je jednoduchá záležitost. Pravdou je, že rozmanitost zeleniny, která je k výrobě nutná, vám na nákupním seznamu zabere pár řádků… Ale třeba půjdete "nakupovat" jen na svou zahrádku, což je samozřejmě nejideálnější.

Jak na to:

Zeleninu si očistěte, vhoďte do kuchyňského robota a rozšmelcujte. Budete potřebovat 300 g petržele, 300 g mrkve, 400 g kedlubny, 400 g pórku, 500 g celeru i listnatou částí, 120 g libečku a 400 g cibule. Jestliže robota nemáte, můžete zeleninu nastrouhat. Všechno smíchejte se 100 g soli a rozprostřete na plech. Troubu si vyhřejte na 50 °C, vložte do ní plech a nechte sušit při pootevřené troubě. Až docílíte úplného usušení, vše umelte na prášek nebo do takové konzistence, která vám bude vyhovovat. Jednoduché, že?

