Houbový kuba: Takhle ho vaří chlapi na Moravě

Staročeský houbový kuba je tradiční vánoční jídlo, které se obvykle podává na Štědrý den k obědu. Pojďte si připomenout původní recept, tak jak ho znají na Moravě.

Staročeského kubu milovali již pohané

Jednoduché a prosté jídlo, které oblaží chuťové buňky a je oblíbené už stovky let. Ano, to je staročeský houbový kuba. K jeho přípravě stačí jen vařené kroupy, opečené houby, to vše provoněné sádlem či máslem, česnekem a tím správným kořením.

Tradice tohoto jídla sahá až k pohanům. Právě oni dávali do pokrmu namísto masa houby. Postupem času se kuba připravoval z krup i jáhel, prostě z toho, co bylo doma k dispozici.

Jak se připravuje tradiční houbový kuba na Moravě? Inspirovat se můžete ve videu:

Nejlepší kuba je prý v jižních Čechách

Je to prý proto, že tam roste houba, která ho dělá nejchutnějším. Jedná se o stroček trubkovitý a roste hlavně v listnatých lesích. Dokonce se mu zde říká černý kuba, protože houba kroupy značně obarví do tmava.

Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides) se tradičně přidával do vánočního houbového kuby. Zdroj: Shutterstock

Dejte si Kubu a uvidíte zlaté prasátko

Dle známé dávné tradice byste se na Štědrý den měli až do večera postit, abyste viděli zlaté prasátko. Ale jako lehké jídlo si právě houbovéhu kubu dát můžete. Neznamená to však, že byste ho měli spořádat celou mísu.

Pravý moravský houbový kuba

Pokrájejte si cibulku a dejte ji na pánev s rozehřátým máslem. Jakmile zesklovatí, přidejte houby, pokud nemáte stroček, pak budou nejlepší pravé hříbky. Použít můžete jak čerstvé, mražené, tak i sušené, které je potřeba dopředu namočit a trochu povařit. Houby pokrájejte na větší kousky, budou krásně vynikat.

Několik oloupaných stroužků česneku si posolte a dřevěnou vařečkou jej utřete do hladka. Do misky si nasypte vařené kroupy a promíchejte je s česnekem, solí, pepřem, majoránkou a drceným kmínem. Majoránku promněte mezi dlaněmi, bude mít krásně silné aroma.

Nyní zalijte tak 4 polévkovými lžícemi rozpuštěného másla a vhoďte 4 až 6 rozmáčklých stroužků česneku. Veškerý obsah promíchejte, ochutnejte a případně dochuťte. Nakonec do této směsi přidejte hřiby orestované na cibulce a pečlivě vše pomíchejte.

Povrch kuby poklaďte pár plátky másla a cibulí pokrájenou na kolečka. Takto připravený pokrm dejte zapéct do předem vyhřáté trouby na 180 °C přibližně na 20 až 35 minut.

Do misky si nasypte vařené kroupy a promíchejte je s česnekem, solí, pepřem, majoránkou a drceným kmínem. Zdroj: Shutterstock

I postní pokrm si můžete vylepšit

Pokud nejste vegetariáni a nejíte kubu jen z postních důvodů, můžete si chuť tohoto pokrmu vylepšit troškou masného tuku. Připravte si tučnější kuřecí nebo kachní prso i s kůží. Tu jemně nařežte a do vzniklých zářezů vetřete sůl a pepř. Potom dejte prso kůží směrem dolů zprudka opéct na pánev, pustí lahodnou šťávu, kterou lze kubu zalít a perfektně dochutit.

Zdroje: www.vareni.cz, www.toprecepty.cz, www.stoplusjednicka.cz