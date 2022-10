Blesková večeře za pár korun: Fantastické houbové brambory

Donesli jste si z lesa pár čerstvých hub a přemýšlíte, jak je zužitkovat? Vsadit sice můžete na houbové řízky či smaženici, je ale možné z nich vykouzlit i mnohem nápaditější a originálnější pokrm. Už jste někdy zkoušeli houbové brambory? Chutnají božsky, všechny u stolu zaujmou a jsou až neuvěřitelně snadné na přípravu.

Zdroje: YouTube.com, houbickavkuchyni.cz, ochutnejtesvet.cz

Houby jsou oblíbenou podzimní lahůdkou, když je ale úroda opravdu štědrá, vyvstává otázka, jak je vlastně zužitkovat, a přitom stále dokola nejíst smaženici nebo houbové řízky. Jistě, je možné je usušit či zavařit, nejlépe ale přece jen chutnají čerstvé. Pokud už jste přesyceni klasickými recepty, můžete houby připravit tak, jak jste je ještě pravděpodobně nikdy nejedli. V kombinaci s pečenými bramborami jsou naprosto božské.

Brambory Hasselback

Pečené brambory Hasselback pocházejí původem ze Švédska, kde je poprvé v restauraci Hasselbacken v roce 1953 připravil pomocný kuchař Leif Elisson. Na tu dobu nezvykle upravené brambory si ihned získaly obrovskou popularitu a ze Švédska se dostaly do celého světa. Populární jsou v současné době i v mnoha českých restauracích.

Určitě jde o pokrm, se kterým jste se už někdy setkali. Brambory Hasselback jsou několikrát naříznuté, v řezech naplněné nejrůznějšími náplněmi a následně upečené. Populární jsou jako příloha k masu, ale také jako samostatný chod.

Brambory Hasselback je možné připravit na celou řadu způsobů. Zdroj: Shutterstock

Krájení brambor

Krájení brambor tak, aby si udržely svůj tvar a nerozpadávaly se, může na první pohled vypadat jako nemožný úkol. Řešení je ale naprosto jednoduché. Vedle brambory položte rovnoběžně dvě vařečky a začněte bramboru nařezávat. Vařečky slouží k tomu, že zastaví nůž právě včas, aby nebyla brambora kompletně rozříznuta. V bramborách díky tomu vzniknou dostatečně hluboké řezy, které je snadné naplnit, a přesto se brambora nerozpadne. Takto si připravte několik brambor.

Houbové brambory

Hlavní surovinou jsou pochopitelně houby. V ideálním případě ty čerstvé. Pracovat ale můžete i s houbami sušenými, které před vařením alespoň na třicet minut namočíte do vody. Připravit si můžete také několik plátků slaniny a oblíbené bylinky. Řezy na bramborách pak plňte na přeskáčku houbami, slaninou, kořením anebo zkrátka dalšími komponenty, které máte rádi.

Naplněné brambory položte na pečicím papírem vyložený plech nařezanou a naplněnou stranou nahoru, zakápněte je olivovým olejem a ještě osolte a opepřete. Vložte brambory do trouby vyhřáté na 170 °C a pečte je do doby, než změknou. To trvá asi 30 minut. Upečené brambory jsou krásně křupavé na povrchu a jemné uvnitř. Použít je můžete jako přílohu k pořádnému steaku, anebo je servírovat jen tak. Skvělé jsou přelité houbovou omáčkou.