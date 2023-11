Každý rok je to stejné napětí – porostou nebo neporostou? A nakonec ta radost, když si konečně nesete domů košík. Nebo dva. Abyste potěšili sebe i své blízké nekonečnou řadou dobrot, v nichž budou houby hrát hlavní roli.

Divoký stroganoff

Klasika vylepšená hrstí plnou hříbků.

4 porce, 45 minut

2 lžíce oleje, 2 cibule na půlměsíčky, 1 stroužek česneku (drcený), 1 lžíce másla, 250 g pevných hub (hříbků nebo třeba kozáků), 1 lžíce hladké mouky, 500 g hovězího (například roštěnce) na proužky, 150 g zakysané smetany, 1 lžička dijonské hořčice, 100 ml hovězího vývaru nebo vody, ½ svazku nasekané hladkolisté petrželky, sůl a pepř

1. Na oleji nechte pomalu úplně změknout cibuli, 10 i více minut. Pak přidejte česnek, nechte rozvonět a za ním dejte do hlubší pánve máslo. Až zpění, přidejte houby a restujte je asi 5 minut. Osolte, opepřete a přendejte na talíř.

Půjde to i se žampiony Guláš stroganoff se většinou připravuje se žampiony, takže pokud zrovna nemáte čerstvé hřiby, bez obav je jimi nahraďte. A velmi tvárný je tenhle dušený pokrm i v případě, že chcete trochu ušetřit. Nebojte se otočit poměr masa a hub ve prospěch hub. Nebo maso rovnou vynechat. Pochutnáte si i tak.

2. Stranou v misce promíchejte mouku se solí a pepřem a pak směsí obalte maso. Orestujte dohněda, asi 4 minuty, v pánvi po houbách. Pak houby s cibulí do pánve vraťte, přidejte zakysanou smetanu, hořčici a vývar a dobře promíchejte. Zakryjte a nechte při nižší teplotě dusit asi 5 minut.

3. Hotový stroganoff podávejte s rýží nebo širokými nudlemi a hojně posypaný sekanou petrželkou.

close info Shutterstock zoom_in Stroganoff můžete připravit pouze z hub, uvidíte, že bude lahodný i bez masa.

Hříbkové rizoto

Hladké, voňavé, výrazné, a přitom k němu stačí pár základních surovin. Nešetřete na kvalitě hub ani na rýži, obojí poznáte na chuti.

6 porcí, 1 hodina

500 g nakrájených hub, 8 lžic másla, 2 malé cibule (na jemno), 4 stroužky česneku (drcené), 2 větvičky tymiánu, sůl a pepř, 300 g rýže na rizoto, 200 ml vína, 1 lžička citronové šťávy, 1 litr ohřátého kuřecího nebo zeleninového vývaru, 150 ml smetany ke šlehání, 50 g mletého parmazánu, sekaná petrželka podle chuti

1. Polovinu másla zahřejte v hrnci nebo hluboké pánvi a pak na něm orestujte houby. Přidejte cibuli, česnek a tymián a restujte ještě asi 5 minut. Pak ze směsi vyjměte houby a přidejte zbytek másla. Až zpění, přidejte rýži a míchejte, až zrnka trochu zesklovatí.

2. Přilijte víno a za stálého míchání ho nechte odpařit. Pak přilijte část vývaru, opět nechte odpařit, přilijte zbytek vývaru a promíchejte. Přiklopte a přiveďte k varu. Jakmile začne vývar vařit, stáhněte plamen a nechte probublávat asi 15 minut.

3. Až bude rizoto téměř hotové, vmíchejte do něj smetanu a houby a nechte ještě krátce prohřát. Pak vypněte plotnu a do rizota vmíchejte sýr. Nechte pod pokličkou odpočinout zhruba 5 minut (aby rýže nasákla poslední zbytky tekutiny) a pak podávejte posypané petrželkou, pokud chcete.

close info Shutterstock zoom_in Hladké, voňavé, výrazné, a přitom k němu stačí pár základních surovin.

Galetka s houbami a bramborami

Lehký oběd nebo večeři zajistí tento koláč, který si snadno upečete i předem. Chutná totiž teplý stejně jako studený.

6 porcí, 1 hodina 30 minut

Na těsto:

300 g hladké mouky, 1 lžíce cukru, 1 lžička soli, 2 lžičky sekané petrželky, 1 lžíce tymiánu, 1 lžíce sekané petrželky, 12 lžic másla, 6 lžic studené vody

Na náplň:

100 g brambor (oloupaných a na plátky), 3 lžíce másla, 1 cibule (na kostičky), 250 g hub (očištěných a nakrájených), sůl a pepř, 50 g zakysané smetany, 50 g strouhaného čedaru nebo sýra gruyère, ¼ lžičky tymiánu, 1 vejce

1. Smíchejte mouku s bylinkami, cukrem a solí a pak ji spolu s máslem promněte na drobenku. Nakonec přilijte studenou vodu – nejprve čtyři lžíce – a vypracujte hladké těsto, do něhož přidávejte vodu jen podle potřeby. Hotové zploštěte do tvaru disku, zabalte do fólie a dejte do lednice odpočinout na 30 minut.

2. Mezitím předvařte asi 4 minuty v osolené vodě brambory a pak je slijte.

3. Na másle orestujte asi 3 minuty cibuli, přidejte houby a restujte dalších 5 minut. Osolte, opepřete a odstraňte z plotny.

4. Z těsta vyválejte tenký plát zhruba o tvaru kruhu a položte ho na plech s pečicím papírem. Na střed těsta naneste zakysanou smetanu a nechte asi 2 cm velké okraje. Na ni navršte houby a brambory a nakonec posypte strouhaným sýrem a tymiánem. Pak okraje založte přes náplň a potřete je prošlehaným vejcem.

5. Pečte 45 až 50 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Před podáváním nechte ještě 5 minut vychladnout na mřížce. Podávejte samotné nebo s dalším kopečkem zakysané smetany.

close info Shutterstock zoom_in Galetka je velmi univerzální pokrm, hodí se na svačinu stejně dobře jako na večeři.

Kuře se špenátem a hříbky

Houby jsou hotové raz dva, stejně jako jemné kuřecí maso. Spojte je v jedné pánvi a večeře bude hotová do půl hodiny.

4 porce, 20 minut

500 g kuřecích prsou, sůl a pepř, 1 lžíce olivového oleje, 300 g očištěných hub (nejlépe lišek nebo hříbků), 100 g čerstvého špenátu (posekaného), 120 g smetany ke šlehání, 50 g hustého bílého jogurtu, 2 lžíce bílého vinného octa, ½ lžičky granulovaného česneku, ½ lžičky granulované cibule

1. Kuře nakrájejte na proužky, osolte a opepřete a na oleji opečte dozlatova. Do pánve přidejte houby a restujte ještě pár minut. Pak přisypte špenát a nechte ho jen krátce zavadnout.

2. Stranou smíchejte smetanu s jogurtem, octem i kořením a vše přidejte do pánve. Za stálého míchání nechte už jen asi minutu nebo dvě probublávat, až omáčka zhoustne. Podávejte s noky nebo bramborovou kaší.

close info Shutterstock zoom_in Recepty z jedné pánve jsou ideální pro uspěchané večery během pracovního týdne.

Zapečené těstoviny s liškami

Voňavé jídlo z jednoho pekáče, kterému budou slušet i jiné druhy hub. A klidně ho připravíte i z těch zmražených.

8 porcí, 45 minut

500 g lišek (nebo jiných hub pevnější konzistence),100 na kostičky nakrájené slaniny, 3 lžíce oleje, ½ lžičky soli, ½ lžičky pepře, 2 lžičky lístků rozmarýnu, 250 g drobnějších těstovin (penne nebo fussilli), 180 g smetany ke šlehání, 100 g výraznějšího sýra (např. parmazán, gruyère ap.), 2 lžičky sekaných lístků šalvěje, 1 stroužek česneku, drcený

1. Troubu předehřejte na 200 °C a na plechu v ní opečte houby a slaninu smíchané s olejem, solí, pepřem a rozmarýnem. Po patnácti minutách je vyjměte, rozmarýn vyhoďte a houby dejte stranou.

2. Ve velkém hrnci osolené vody předvařte těstoviny jen asi polovinu času doporučeného na obalu. Pokud máte opravdu drobné těstoviny, možná ani předvaření nebudou potřebovat.

3. V míse smíchejte smetanu se sýrem, šalvějí a česnekem. Přidejte těstoviny i houby se slaninou a dobře promíchejte. Směs přendejte do pekáčku a pečte v troubě předehřáté na 210 °C dalších 10 až 15 minut dozlatova.

close info Shutterstock zoom_in Lišky jsou velmi chutné, stejně dobře ale poslouží i jiné druhy hub.

close info časopis Receptář zoom_in Zářijové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář