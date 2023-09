Houby ve vlastní šťávě: Fantastický recept mojí babičky, který zná jen málokdo

Víte, jak budete letos nakládat s houbami? Populární je sušení, ale také mražení či zavařování ve sladkokyselém nálevu. Znáte ale houby ve vlastní šťávě?

Jak se připravují houby ve vlastní šťávě?

Nevyhovují vám houby v kyselém nálevu? Hledáte jiné, zajímavější a přeci velmi chutné zpracování hub? Houby ve vlastní šťávě můžete použít do čehokoli. Chuť jim zůstane, vydrží šťavnaté a budou hned k upotřebení do jakýchkoli jídel.

Na přípravu hub ve vlastní šťávě nebude potřebovat nic víc než jen houby a sůl, možná trošku převařené vody. Takto elegantní to je! Samo sebou je nutné mít také vhodné sklenice s víčky.

Houby je nutné nejen dobře očistit, ale také nakrájet na přibližně podobné kousky. Nesnažte se je mít příliš tenké, ale spíš takové velikosti, jako když je používáte do polévek nebo omáček.

Recept na houby ve vlastní šťávě

Na 1 kilo hub stačí 1 až 2 lžičky soli. Nakrájené houby dejte do hrnce a posolte, nechte pět minut odstát a začněte zahřívat. Pod pokličkou vařte na mírném plamenu asi 20 minut. Houby by se během této doby měly dusit ve vlastní šťávě.

Přichystejte si čisté a ideálně i horké sklenice, naplňte je houbami ve vlastní šťávě až zhruba 1 cm pod okraj. Pokud pustily houby málo šťávy, můžete ještě trochu dolít převařenou vodou. Sklenice uzavřete a dejte sterilizovat.

Do zavařovacího nebo vašeho největšího hrnce dejte na dno utěrku, postavte sklenice vedle sebe, ale ne příliš na těsno. Sklenice s houbami zalejte vodou maximálně do poloviny jejich výšky a zavařujte na teplotu okolo 80 °C asi 1 hodinu. Zavařování opakujte ještě druhý den, a to na půl hodiny při stejné teplotě.

Houby je možné také připravit na cibulce s kmínem a poté sterilizovat stejně jako v předešlém receptu. Podobné způsoby úpravy najdete jako houby ve slané nálevu, receptů je několik, ale liší se jen velmi málo. Zkušení doporučují použití spíš tvrdších hub, jako jsou hříbky, václavky nebo klouzky.