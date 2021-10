Houskový kynutý knedlík, který se vždycky povede. Toto je správný postup

Bojíte se přípravy domácích houskových knedlíků? Teď už nemusíte! Přinášíme vám recept na lahodné a snadné knedlíky, jejichž přípravu zvládne i nezkušená kuchařka. Když jednou ohcutnáte domácí knedlík, už nikdy kupovaný nebudete chtít, tím si buďte jisti.

Každá správná hospodyňka musí umět uvařit chutný domácí kynutý knedlík, aby se mohla vdát. To tvrdily už naše babičky, které si na této příloze nechávaly vždy záležet. Co rodina, to jiný recept na tradiční knedlík. I když jste milovníci salátů či těstovin, i vám se bude hodit knedlík umět připravit. Přece jen, každý z nás občas dostane chuť na svíčkovou, guláš nebo rajskou.

Knedlíky jsou v Čechách velmi oblíbené, a to jak houskové, tak bramborové či karlovarské. V restauracích se ale můžete setkat i s méně tradičními, kterými se inspirujeme u našich sousedů. Mluvíme především o Polsku, Německu nebo Rakousku. Tam se objevují i knedlíky krupicové, špekové, tvarohové nebo plněné ovocem či zeleninou.

Knedlíky jsou v Čechách velmi oblíbené. Zdroj: Kamila Procházková / Foto

Knedlíky pochází ze střední Evropy

Historicky první knedlík se objevil ve střední Evropě. Není tedy divu, že je u nás tak oblíbený. Především pak ve tvaru válce, v Německu pak můžete vídat především kulatý a v Rakousku ve stylu noků. Anglie se zase prezentuje dumplings, které doplňují vývary nebo se podávají polité nejrůznějšími sirupy.

Dříve knedlík nepatřil mezi přílohy, ale figuroval jako hlavní jídlo. Název vznikl z německého slova knödel. Ten vypadal jako smažená máslová kulička s namočenou houskou. Až později se knedlík začal připravat z mouky a vařit ve vodě. I bramborový knedlík vznikl z nedostatku, když kuchaři na vojně chyběla mouka, přidal do těsta vařené brambory.

V Česku jsme však jedineční a mezi naše typické speciality z knedlíků patří plněný knedlík v trojobalu, knedlíky s vajíčkem, jablečné knedlíky se skořicí a tvarohem či švestkové knedlíky s mákem polité máslem.

Připravte si s námi vynikající a snadný kynutý knedlík, na kterém si pochutná celá rodina.

Naučte se uvařit skvěle nadýchané kynuté knedlíky. Zdroj: Tobik / Shutterstock.com

Kynutý houskový knedlík

Suroviny:

0,5 kg polohrubé mouky

2 starší housky

250 ml vlažného mléka

1 vejce

0,5 kostky čerstvého droždí

lžička cukru

lžíce mléka

sůl

Postup:

Nejdříve si připravte kvásek. Droždí rozmíchejte s lžičkou cukru, aby vám vznikla řídká kašička a takto připravený kvásek nechte na teplém místě zhruba 5 minut vzejít.

Ve velké míse smíchejte polohrubou mouku s větší špetkou soli, větší část mléka, vajíčko a připravený kvásek. Těsto můžete vypracovat ručně nebo v robotu, což vám ušetří čas.

Do těsta přidejte nakrájené housky a důkladně zapracujte. Hotové těsto nechte kynout na teplém místě 30 až 45 minut.

