Není nad čerstvé domácí pečivo! Upečte si naprosto dokonalé housky podle receptu ostřílené cukrářky Ivety Fabešové.

Chcete doma překvapit nadýchanými a voňavými houstičkami, kterým jen tak nikdo neodolá? Určitě se pusťte do jejich přípravy podle receptu Ivety Fabešové, úspěšné účastnice české kuchařské reality show Na nože a autorky oblíbených kuchařek. Její křupavé housky jsou tak vynikající, že se po nich jen zapráší!

Chcete znát recept na domácí housky z 80. let, které se pletou z jednoho pramene? Podívejte se na YouTube video na kanálu Cuketka.cz:

Zdroj: Youtube

Domácí housky

Vyměňte průmyslově vyráběné pečivo za domácí. Nejenže v době stále stoupajících cen značně ušetříte, ale zcela určitě si na nich i více pochutnáte a také si příjemně provoníte celou domácnost.

Nejedná se o nic složitého, jak by se na první pohled mohlo zdát. Housky zvládne s přehledem upéct i naprostý začátečník v kuchyni. Navíc jsou z ingrediencí, které máte většinou vždy doma.

Cukrářka Iveta Fabešová

Ačkoliv se Iveta Fabešová řadí mezi nejzářivější hvězdy na českém cukrářském nebi, v oblíbeném televizním pořadu Na nože značně zabodovala i se svými dokonalými domácími houskami. Proslavily ji také její kuchařky, které jsou plné zajímavých receptů, a to nejen na české cukrovinky, ale i na francouzské dezerty.

close info YouTube.com zoom_in Z těsta vytvořte 3 válečky a zapleťte je do tvaru housky.

Těsto máte hotové v mžiku

Nejprve si připravte veškeré ingredience. Budete potřebovat 400 g hladké mouky, 250 g vlažné vody, 50 g oleje, 25g droždí, 1 malou lžičku cukru a stejné množství kuchyňské soli. Veškeré suroviny vložte do mixéru s hákem a vypracujte kompaktní těsto. Mělo by ve výsledku hezky pružit, nelepit se a trošku se lesknout.

Začněte tvořit housky

Hotové těsto přendejte na lehce pomoučněný vál a rozdělte ho na 10 dílů. Z každého vytvořte 3 válečky a zapleťte je do tvaru housky. Nezapomeňte dobře spojit konce, nebo zahněte pod housku, aby se nerozpletly, až v troubě nakynou. Připravené housky rozložte s dostatečnými rozestupy na plech vyložený pečicím papírem.

close info YouTube.com zoom_in Nakonec vložte housky do předem vyhřáté trouby na 230 stupňů Celsia.

Náležitý odpočinek

V tento moment plech s houskami přikryjte utěrkou a nechte zhruba 15 minut odpočívat. Vykynuté housky poté potřete rozšlehaným vejcem smíchaným se lžící mléka a posypte solí, kmínem nebo mákem.

Fáze pečení

Nakonec vložte housky do předem vyhřáté trouby na 230 stupňů Celsia a pečte 12 až 15 minut dozlatova. Po upečení nechte housky na plechu pod utěrkou, a to až do úplného vychladnutí.

Zdroje: www.facebook.com, www.toprecepty.cz, www.pekarnomanie.cz