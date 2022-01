Nejlepší koření do hovězího guláše podle šéfkuchaře Kašpárka

Spousta lidí se při vaření guláše potýká s jedním zásadním problémem. I když se totiž přesně drží předepsaného postupu, nezřídka kdy se jim nedaří tento původem maďarský pokrm správně dochutit. Mají pocit, že guláši zkrátka něco chybí, ale v žádném případě nemůžou přijít na to co. Zkuste příště vsadit na recept od Radka Kašpárka. Nejenže je nesmírně snadný, ale guláš podle něj připravený je také úžasně chutný. A navíc není vůbec nutné jej zahušťovat!

Uvařit hovězí guláš nikomu žádný větší problém nečiní. Uvařit jej ale tak, aby byl plný chuti, už tak jednoduché není. Při přípravě guláše je nejzásadnější výběr koření. Právě to totiž nejvíce ovlivňuje výslednou podobu tohoto maďarského pokrmu. Základem guláše, pochopitelně kromě masa a cibule, jsou červená mletá paprika a česnek. Další koření se pak liší v závislosti na tom, v jaké krajině se guláš připravuje. Někdo si jej nedokáže představit bez kmínu, uzené mleté papriky anebo například kajenského pepře, který guláši dodá tu správnou ostrost. V množství nejrůznějších postupů je pak ale snadné se velmi rychle ztratit a leckdy si i zkušenější kuchaři mohou klást otázku, jak vlastně guláš správně připravit. Odpovědí může být recept od Radka Kašpárka.

Správně připravený guláš je plný chuti a tak akorát hustý. Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Hovězí guláš z kližky

Na úplném začátku vaření guláše stojí vhodný výběr masa. Nejlepší je hovězí kližka. Ta totiž obsahuje velké množství kolagenu, díky čemuž je po uvaření neuvěřitelně měkká a šťavnatá. Pokud se vám nepodaří v obchodě sehnat kližku, zkuste se poohlédnout alespoň po hovězí pleci. Sáhněte přitom po takovém kousku, který je dobře prorostlý.

Nejčastější chybou, které se mnozí dopouštění, je to, že nenechají syrové maso nejdříve ze všech stran opéct a rovnou jej v hrnci zalévají vodou. Maso v takovém případě pustí všechnu svou šťávu do guláše, což se na jednu stranu může pozitivně podepsat na jeho chuti, ale na druhou stranu budou všechny kousky masa tuhé a suché. Pamatujte tedy na to, že je nutné maso v první řadě dobře orestovat ze všech jeho stran a tekutinu do hrnce nalít až v další fázi.

Na guláš je nejlepší hovězí kližka. Zdroj: Esin Deniz/Shutterstock.com

Jak zahustit guláš

Aby byl guláš skutečně dobrý, nejde jen o jeho chuť, ale také o jeho konzistenci. Řídkým gulášem zkrátka na nikoho dojem neuděláte. Pokud tedy tento pokrm na konci vaření připomíná spíše polévku, můžete jej zahustit několika způsoby. Tím nejčastějším je zahušťování moukou nebo jíškou. V některých zemích je také velmi populární do guláše přidávat nastrouhaný chléb nebo brambor. Všechny tyto triky bezpochyby spolehlivě fungují. Věděli jste ale, že v některých případech guláš žádné zahušťovadlo nepotřebuje, protože se zvládne zahustit sám? Třeba takový guláš od Radka Kašpárka.

Hovězí guláš podle Radka Kašpárka

Budete potřebovat:

500 gramů hovězí kližky

500 gramů cibule

5 rajčat

1 žlutou papriku

2 zelené špičaté papriky

140 gramů rajčatového protlaku

2 lžíce sladké mleté papriky

500 mililitrů světlého piva

4 stroužky česneku

50 gramů špeku

200 mililitrů červeného vína

sůl

pepř

Postup:

Cibuli si nakrájíme najemno, maso na větší kostky a špek na malé kostičky. Pokrájíme si také papriky a rajčata na menší kousky. Ve větším hrnci orestujeme nakrájený špek tak, aby pustil tuk, na kterém následně necháme zezlátnou cibuli. Když chytne barvu, vhodíme do hrnce také maso a necháme ho ze všech stran opéct. Poté jej zasypeme mletou papriku, osolíme a opepříme. Promícháme a necháme malou chvilku restovat, aby se paprika rozvoněla. Přidáme k masu rajčatový protlak, nakrájenou zeleninu a prolisovaný česnek. Všechno zalijeme pivem a červeným vínem, důkladně promícháme, přiklopíme hrnec poklicí a stáhneme plamen. Za občasného míchání pomalu vaříme guláš asi tři hodiny. Podle chuti můžete ještě v úplném závěru vaření případně přidat další stroužek česneku. Takto připravený guláš není nutné zahušťovat. Díky rozvařené zelenině se totiž zahustí prakticky sám. Podávejte s knedlíkem nebo chlebem. Dobrou chuť.