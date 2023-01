Hovězí guláš podle babiček: Tradiční poctivý recept nic nepřekoná

Guláš se šesti je v naší zemi skoro ustálený tvar. Kdo by nemiloval kostky hovězího masa rozpadající se na jazyku v pikantní omáčce? Vyzkoušejte uvařit pravý guláš podle tradičního receptu a uvidíte, že jej nic nepřekoná.

Poctivý guláš vyžaduje trochu času a péče. Základní příprava se sice může zdát malinko zdlouhavá, ale výsledek stojí za to. Nejlepší je guláš druhý den, ale málokdo vydrží tak dlouho počkat a dobrotu neochutnat. Nejčastěji se podává s knedlíkem a cibulí na plátky, skvělý je ale i s dobrým kváskovým chlebem.

Lahůdka z Uher

Nejspíš tušíte, že jakkoliv u nás guláš zdomácněl, jeho původní domovinou jsou Uhry, dnešní Maďarsko. Odtud se rozšířil dál a je to dobře, jinak bychom o tmavou omáčku ochucenou paprikou s hovězím masem zůstali ochuzeni. A jaký je tedy ten nejlepší recept na poctivý guláš? Podívejte se na postup ve videu:

Nejlepší maso na guláš je hovězí kližka. Klíh, který je v mase, dodá pokrmu chuť, ale zajistí také částečně jeho zahuštění. Pokud totiž nebudete na guláš spěchat, šlachy se rozvaří a maso budete moci skoro krájet lžící. Podstatnou a neopomenutelnou surovinou je cibule. Někteří kuchaři říkají, že štiplavé krásky patří do guláše stejné množství jako je masa. Buď jak buď, věřte, že ji do tohoto pokrmu patří skutečně hodně. Jednak dodá guláši správnou barvu. Ano, čtete správně, barvu dává guláši správně orestovaný základ, nikoli paprika. A za druhé, pokud ji správně připravíte, nebudete mít příliš práce se zahušťováním.

Na výběru masa u guláše velmi záleží. Libové maso by takovou parádu v hrnci neudělalo. Zdroj: shutterstock

Maso na kostky, cibule na kostičky

Maso nejprve očistěte a nakrájejte na kostky. Velikost můžete zvolit dle chuti a také času. Pokud chcete věnovat guláši delší čas, nakrájejte kližku na kostky větší. Počítejte ale s tím, že se bude dělat o něco déle. Cibule si připravte o něco větší polovinu, než máte kližky. Oloupejte ji a nadrobno nakrájejte. Připravte si dostatečně velký hrnec, aby se v něm maso i cibule krásně opekly. Dejte do něj rozehřát lžíci másla, když je tuk řádně rozpálený, vsypte do hrnce cibuli a restujte. Rozhodně nestačí, aby zesklovatěla. Naopak, cibule by měla být krásně hnědá, ale ne spálená. Někteří šéfkuchaři radí ji usmažit tak, aby „chrastila“. Jakmile se totiž do tohoto bodu dostanete, cibule dá guláši nejen nádhernou barvu a chuť, ale v pokrmu se takřka rozvaří a zahustí jej.

Na poctivý guláš nespěchejte, vařit se může klidně i tři hodiny a víc. Zdroj: shutterstock

Dokonalý guláš chce trpělivost a svůj čas

Jakmile je cibule hotová, přidejte do hrnce maso. Zprudka jej orestujte ze všech stran, aby se zatáhlo. Mělo by chytit krásně hnědou barvu. Zasypejte červenou sladkou paprikou. Čím kvalitnější, tím lepší. Dnes se dá sehnat i zauzená paprika, chcete-li dát chuti guláše ještě lepší rozměr, přisypte i špetku té uzené papriky.

Nerestujte ji tak zprudka, ráda se přepaluje a hořkne. Jakmile je maso i cibule v paprice důkladně obalené, podlijte základ vodou. Přidejte ještě pár lžiček protlaku, sůl, kmín a pepř. Chuť guláše ještě vylepšete čerstvou paprikou. Stačí nakrájet jednu světle zelenou papriku a nechat rozvařit v základu. Pokud potřebujete guláš zahustit, zahušťujte jej suchým chlebem, tedy takovým, který už hezky křupe. Nožem jej nakrájejte na menší kousky a přihoďte do guláše, bude mu trvat tak tři čtvrtě hodiny, než se zcela rozvaří. Pokud je maso již měkké a chutě propojené, prolisujte do guláše na závěr několik stroužků čerstvého česneku a dochuťte majoránkou. Nechte ještě alespoň pět minut provařit a je hotovo!

