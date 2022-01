Hovězí líčka na víně podle Pohlreicha: Nejlepší šéfův recept. Ten musíte zkusit

Hovězí líčka na jednu dobu upadla v zapomnění. Ale dostala se bleskurychle do kurzu a nyní jsou opět žádaným zbožím!

Už jste si doma zkoušeli připravit hovězí líčka, nebo jste si na ně ještě netroufli? Podle tohoto receptu klidně můžete a rozhodně nebudete litovat. Taková lahoda na talíři! Příště si dovolíte pozvat na večeři přátele a možná hovězími líčky na víně pohostíte časem i tchýni!

Skvostná líčka

Líčka jsou z tváře skotu, jedná se o část žvýkacích svalů. Obsahují velké množství kolagenu a maso je tak jemňoučké, že si ho samotní řezníci berou domů. I po upravení zůstane neskutečně šťavnaté. A velká výhoda? Neobsahují skoro žádný tuk.

Za kg hovězích líček zaplatíte okolo 230 Kč, v BIO kvalitě si připlatíte. Zdroj: Shutterstock

Hovězí líčka se na pultech začínají objevovat po hodně dlouhé době. Řezníci je dokonce vyhazovali, protože o ně nebyl zájem. A ano, na výsluní je opět vyšvihl právě šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Najednou se stala líčka nedostatkovým zbožím, neboť se z nich stal hit ze dne na den!

Na líčka narazíte občas v masně, někde je mají dokonce v nabídce neustále. Za kilogram líček zaplatíte zhruba okolo 230 Kč. Když sáhnete po BIO kvalitě, samozřejmě si připlatíte.

K hovězím líčkům servírujte bramborovou kaši nebo nějaké zajímavé pyré. Zdroj: Profimedia

Hovězí líčka na víně podle Pohlreicha

Suroviny:

800 g hovězích líček

3 lžíce olivového oleje

lžíce másla

menší cibule

300 g mrkve

300 g celeru

100 ml červeného vína – suchého

1300 ml hovězího vývaru

sůl a pepř

Postup přípravy:

Nejdříve z masa odstraňte velkou šlachu, ale ty menší tam nechejte, protože se při úpravě budou ještě hodit. Nakrájejte líčka na menší kousky, osolte a opepřete dle své chuti. Rozehřejte olej s máslem ve vyšší pánvi a opečte na ní maso ze všech stran, aby se zatáhlo. Poté ho přendejte do pekáče.

Nakrájejte si na jemno celer a mrkev, které osmahněte dozlatova na rozpáleném oleji, pak hned přidejte cibuli, kterou si nakrájejte na proužky. Vše na pánvi opékejte do doby, než zesklovatí cibule. Zeleninu zalijte vínem a nechejte trochu vína vyvařit. Přilijte vývar, a jakmile dosáhne bodu varu, vylijte vývar spolu se zeleninou do pekáče k masu – maso by mělo vykukovat jen z jedné třetiny. V troubě maso pečte na 140 °C tři hodiny. Ano! Opravdu 3 hodiny! Nebojte se toho.

Po třech hodinách vyndejte pekáč z trouby, z něho vytáhněte maso a šťávu se zeleninou přepasírujte přes cedník. Omáčku můžete dochutit solí nebo pepřem, uvidíte, jestli bude potřeba.

Náš tip:

Za nejvhodnější přílohu k líčkům se považuje bramborová kaše či nějaké zajímavé pyré. Celerové pyré připravíte z 1 bulvy celeru, 120 ml mléka a 2 lžic másla. Celer zbavte vnější slupky, omyjte a nakrájejte na plátky. Zalijte vodou tak, aby byl celer ponořený. Osolte a vařte přibližně 15 minut. Hotový celer přendejte do mixéru, přidejte 12 lžic vody z hrnce, mléko, máslo, špetku soli a rozmixujte na jemné pyré.

Celerové pyré je skvělou přílohou nejen k hovězím líčkám. Zdroj: Shutterstock

