Geniální hovězí roštěná na slanině se špenátem a knedlíky od Kluků v akci

Hovězí patří k tomu nejchutnějšímu druhu masa a správně připravená hovězí roštěná je pak pro mnohé nepřekonatelnou lahůdkou. Málokdo ji ale vaří doma, neboť se mnozí domnívají, že je její příprava poněkud složitá. Není to ale vůbec pravda. Udělat dokonalou roštěnou zvládne naprosto každý. Společně s bramborovým knedlíkem a špenátem pak na talíři vytvoří kombinaci, po které se budou moci všichni u stolu utlouct.

Zdroje: recept1.cz, toprecepty.cz, vareni.cz

Česká kuchyně nabízí mnoho úžasných pokrmů, které jsou zkrátka nepřekonatelné. Jedním takovým je i dušená hovězí roštěná. I když se s roštěnou v současné době pracuje spíše jako se steakem, recept na její na slanině pomalu dušenou podobu, doplněnou o bramborový knedlík a špenát, zůstává dodnes nepřekonán. Pokud přemýšlíte, s jakou lahůdkou se blýsknout před svými hosty, právě jste narazili na postup, se kterým je úspěch stoprocentně zaručen. Recept je to navíc neuvěřitelně snadný!

Dušená hovězí roštěná podle Kluků v akci

Dušená hovězí roštěná je krásně měkká a plná chuti. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

800 gramů hovězího vysokého roštěnce

150 gramů prorostlé slaniny

4 stroužky česneku

půlku větší cibule

50 mililitrů oleje

100 gramů másla

sůl

pepř

vodu

Postup:

V první řadě si maso očistíme a nakrájíme ho na plátky. Pamatujte na to, že čím tenčí plátky budou, tím rychleji bude maso měkké. Maso následně ještě lehce rozklepeme a z obou stran ho osolíme a opepříme. V hrnci si rozehřejeme olej a maso na něm z obou stran zprudka osmažíme, aby se zatáhlo. Poté jej z hrnce vyndáme a namísto něj přijde cibule s na kostičky nakrájenou slaninou. Cibuli se slaninou orestujeme, maso vrátíme do hrnce a přidáme k němu také asi 50 gramů másla a prolisovaný česnek. Jakmile se máslo rozpustí, vlijeme do hrnce vodu tak, aby bylo maso ponořené. Stáhneme plamen a pod pokličkou maso dusíme do doby, než je krásně měkké. Vzniklou omáčku v závěru zjemníme zbytkem másla.

Bramborový knedlík jako od babičky

Než maso změkne, připravíme si také bramborové knedlíky a špenát, které budeme k masu servírovat.

Budeme potřebovat:

700 gramů brambor

1 vejce

200 gramů hrubé mouky

špetku soli

Postup:

Brambory si uvaříme ve slupce a necháme je zchladnout. Poté je oloupeme a na struhadle nastrouháme nahrubo. Přidáme do nich mouku, sůl a vejce a všechno společně propracujeme v hladké těsto, ze kterého následně vytvoříme asi tři stejně velké válečky. V hrnci přivedeme k varu dostatečné množství osolené vody, v níž knedlíky vaříme asi 12 minut. Když jsou knedlíky hotové, vyndáme je z vody a na několika místech propíchneme špejlí. Díky tomu se knedlíky nesrazí.

Špenát s vajíčkem

Špenát není nutností. Dá se velmi dobře nahradit i dušeným zelím. Zdroj: Shutterstock

Nakonec si chvíli před podáváním uvaříme špenát. Stačí k tomu jen pár ingrediencí a několik málo minut.

Budete potřebovat:

1 kilogram mraženého listového špenátu

1 velkou cibuli

2 lžíce mouky

4 stroužky česneku (milovníci česneku mohou přidat klidně víc)

2 vejce

sůl

olej

Postup:

V menším hrnci si rozpálíme olej a dozlatova na něm orestujeme najemno nakrájenou cibuli. Zaprášíme ji moukou a ještě chvíli opékáme, dokud mouka nezíská růžovou barvu. Poté do hrnce přidáme špenát a asi půl lžičky soli. Obsah hrnce pomalu mícháme, aby se mouka s cibulkou nepřipalovaly. Jakmile špenát změkne a pustí vodu, do hrnce poputuje prolisovaný česnek. Snížíme plamen, hrnec přiklopíme pokličkou a necháme špenát chvilku dusit. Nakonec do něj přidáme dvě rozkvrdlaná vejce, dobře promícháme a můžeme podávat společně s dušenou roštěnou a knedlíkem. Dobrou chuť!