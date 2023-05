Hovězí na mrkvi s bramborem. Takhle se vařilo za socialismu a bylo vynikající!

Spousta retro receptů již z naše jídelníčku vymizela, avšak na mnohé, které jsme jedli ve školních jídelnách, si stále vzpomínáme. Dnes pro vás máme jednoduché hovězí na mrkvi, které nikdy nemělo žádnou chybičku! Spolu s vařeným bramborem patřilo mezi nejoblíbenější jídla u nás. Připomeňte si opět jeho úžasnou chuť!

Bloumáte nad tím, co uvaříte k obědu? Vyzkoušejte osvědčený pokrm, který je velmi jednoduchý. Hovězí maso na mrkvi není žádnou novinkou, co by nikdo neznal. Dříve totiž bylo v socialistických zemích oblíbeným jídlem, jelikož bylo relativně levné a příprava nebyla nijak složitá. Díky dlouhému dušení bylo maso dokonale měkké a šťavnaté. Vzpomínáte si, jak se hovězí na mrkvi vařilo za socialismu?

Hovězí na mrkvi v retro stylu můžete uvařit rovněž podle video receptu:

Hovězí na několik způsobů

Hovězí maso je pro náš organismus prospěšné. Je bohaté na bílkoviny, vitaminy a minerály, především na železo a zinek. Můžete ho připravit zkrátka na všechny způsoby - od grilování až po smažení a pečení. Dnes vám však v následujících receptech povíme, jak hovězí maso dusit do měkka. Jeho chuť bude výtečná a nebudete se muset bát, že bude tuhé!

Hovězí maso je skvělé na všechny způsoby. Zdroj: Shutterstock

Socialistický recept na hovězí

Půl kila hovězího masa očistěte a nakrájejte na větší kostky. Poté rovněž nadrobno nakrájejte 3 střední cibule. Cibuli společně s masem osmažte na rozehřátém oleji v hlubokém kastrolu. Jakmile budete mít maso ze všech stran orestované, přilijte po ¼ l vodu a černé pivo. Maso lze zalít také 0,5 l hovězího vývaru. Osolte, opepřete a přidejte 2 bobkové listy se lžičkou sušeného tymiánu. Hrnec přiklopte pokličkou a duste 1 hodinu.

Během dušení si připravte 800 g mrkve, kterou oloupejte a nakrájejte na kolečka. Po hodině dušení ji přidejte k masu, znovu přiklopte a duste dalších 30 minut. Hotové dušené hovězí maso na mrkvi podávejte se šťouchaným nebo vařeným bramborem, kaší nebo klidně i s rýží.

Mrkev dušená spolu s hovězím masem je prostě neodolatelná. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Hovězí po pražsku

Měli jste už někdy hovězí plátky po pražsku? Tento jednoduchý socialistický recept si také oblíbíte! Jednotlivé plátky hovězího masa poduste na cibulce. Mezitím si připravte horkou lázeň, ve které umíchejte do ztuhnutí vajíčka s hráškem a šunkou. Na hotové hovězí plátky dejte vaječnou směs a posypte čerstvou cibulí.

