Hrachová kaše podle Vaňka: Dvě běžné ingredience navíc z ní dělají delikatesu

Hrachovou kaši má spousta lidí spojenou se školní jídelnou, kde její chuť nebyla nijak zvláště úchvatná a na pohled kaše lahodný pokrm připomínala jen velmi vzdáleně. I hrachovka ale může být skvělá, jen je třeba ji připravit ze správných surovin. Kuchař Roman Vaněk do svého receptu zakomponoval ještě dvě ingredience navíc, které její chuť vystřelí až do nebes.

Zdroje: rohlik.cz, toprecepty.cz, apetitonline.cz

Je rychle hotová, zasytí a je také velmi zdravá. Hrachová kaše se přesto netěší moc velké popularitě, neboť jí spousta lidí zkrátka nemůže přijít na chuť, anebo mají dodnes v živé paměti moment, kdy jim nevzhledně vypadající hrachovka přistála na talíři ve školní jídelně. Hrachová kaše si ale rozhodně zaslouží druhou šanci. Stačí dodržet pár jasných kroků a z postrachu školních jídelen se rázem stane lahůdka, kterou se nemusíte stydět servírovat ani k nedělnímu obědu.

Hrách je zdrojem bílkovin

Všechny luštěniny jsou skvělým zdrojem bílkovin a u hrášku tomu není jinak. Hrachová kaše tak může být skvělým obědem i pro ty, kteří nejí maso nebo se alespoň snaží jeho konzumaci omezit. O úžasných vlastnostech hrachu věděli už naši dávní předci a nedali na něj dopustit. Kromě velkého množství bílkovin obsahuje také vlákninu, čímž jeho konzumace napomáhá k přirozené detoxikaci těla.

Hrách patří mezi důležité luštěniny. Zdroj: HandmadePictures / Shutterstock.com

Stejně tak je hrách bohatý na nejrůznější vitaminy a minerály. Ve velkém množství je v něm zastoupen vitamin C, některé vitaminy ze skupiny B, dále pak hořčík a také draslík. Jedinou nevýhodou hrachu je, obdobně jako u dalších luštěnin, že může způsobovat nadýmání. Tomu lze předejít, zkombinujete-li hrách například s bazalkou, koriandrem nebo anýzem.

Skvělá hrachová kaše podle Romana Vaňka

Hrachová kaše je jednoduchá na přípravu a skvěle chutná. Zdroj: Shutterstock

Hrachová kaše se běžně připravuje prakticky jen z hrachu, vody, cibule a česneku. Jenže takto uvařená kaše je poměrně bez chuti a možná právě kvůli tomu ji mnozí zařadili mezi svá ne tak úplně oblíbená jídla. S pár ingrediencemi navíc je to ale úplně jiná písnička!

Budete potřebovat:

350 g hrachu

150 g cibule

100 g špeku

100 ml hovězího vývaru

2 snítky čerstvé majoránky (lze použít i sušenou)

1 stroužek česneku

sádlo

sůl

Postup:

Hrách je nutné ještě před vařením namočit. Zalijte jej tedy v hrnci studenou vodou a nechte jej alespoň přes noc odpočívat. Druhý den vodu z hrnce slijte, nahraďte ji 700 mililitry čerstvé vody a přidejte lžičku soli. Poté hrách uvařte, aby byl měkký. Až se tak stane, hrách sceďte a vraťte jej do hrnce.

Cibuli si oloupejte, půlku z ní nakrájejte na kolečka a druhou najemno. Špek si rovněž nakrájejte, a to na malé kostičky. Připravte si pánev a rozpalte na ní asi lžíci sádla. Nechte na ní lehce zkaramelizovat cibuli nakrájenou na kolečka a přidejte do pánve také špek. Jakmile se špek vyškvaří a cibule zcela zezlátne, obsah pánve přendejte do čisté misky a dejte stranou.

Nyní do pánve přijde zhruba půl lžíce sádla, na kterém se orestuje cibule nakrájená najemno. Tu pak přidejte do hrnce s hrachem, přilijte hovězí vývar, přidejte prolisovaný česnek, majoránku a přiveďte obsah hrnce k varu. Pak stáhněte plamen a nechte všechno společně vařit asi tři minuty. Nakonec kaši ponorným mixérem rozmixujte a je hotovo. Na talíři kaši ještě ozdobte kolečky cibule a špekem. Hrachovou kaši můžete podávat jen tak, anebo například s volským okem či plátkem uzeného masa. Dobrou chuť!