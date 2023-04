Fantastické domácí hranolky bez oleje: Levné a bleskové. Málokdo zná tento trik

Hranolky jsou prostě závislost! Zapomeňte na drahé kupované prefabrikáty, které s bramborami nemají většinou nic moc společného a při přípravě do sebe nasáknou spoustu oleje. Připravte si hranolky z opravdických brambor a ve zdravějším podání. Jsou levné, za chvilku hotové a chutnají fantasticky.

Pokud jde o hranolky, jsou Francouzi schopni se s Belgičany pohádat do krve o jejich původu. Každý z těchto dvou národů totiž tvrdí, že hranolky jsou právě jen a jejich vynález. Belgická verze příběhu vypráví, že hranolky vznikly v městečku Namur v 17. století. Tamní rybáři měli ve zvyku smažit na oleji svoje úlovky, a když těch úlovků bylo pomálu, nahradili je bramborami ve tvaru útlých rybiček. A co se nestalo? Bramborové špalíčky chutnaly skoro lépe než běžná ryba, a tak se staly fenoménem belgické kuchyně.

Hranolková horečka

Pokud náhodou vyrazíte do Belgie, určitě neminete stánky s hranolkami. Jsou na každém rohu a místní si v nich kupují hranolky buďto samotné nebo s omáčkou. „Dát si kornout hranolek z vás udělá Belgičana,“ říká majitel jednoho z nejvyhlášenějších podniků s bramborovým potěšením.

Ať už hranolky objevil kdokoliv, jejich obliba je tak vysoká, že spojuje všechny gurmány na celém světě. Hranolky jsou oblíbené nejen v Belgii, ale také v celé Evropě, Americe či Asii. A protože jde o kalorickou bombu, máme pro vás pár tipů, jak si můžete hranolky dopřát, aniž byste příliš zhřešili.

Domácí hranolky se s kupovanými nedají srovnat. Zdroj: Shaiith / Shutterstock.com

Jak na domácí křupavé hranolky?

Podívejte se na toto video z YouTubu kanálu Starej fotr:

Trik našich babiček s hranolky a mlékem

Naše babičky prý hranolky také milovaly. Aby brambory nenasákly příliš tuku, máčely je před pečením na několik minut do mléka. Díky tomuto nápadu do sebe následně brambory nestáhly tolik oleje a byly méně tučné. Určitě to stojí za vyzkoušení.

Hranolky před smažením namočte do mléka. Nebudou tak tučné. Zdroj: Profimedia

Domácí bramborové hranolky úplně bez oleje

Oloupejte syrový brambor a nakrájejte jej na centimetrové hranolky. Do mísy dejte 2 vaječné bílky, trochu koření a směs vyšlehejte do jemné pěny. Postupně do ní přidejte všechny hranolky, pečlivě je promíchejte a nechte je nasáknout vaječnou směsí. Plech vyložte pečicím papírem a navrstvěte na něj hranolky. Pečte je v troubě na 200 °C asi 10 – 15 minut, dokud nezískají zlatavý nádech.

Zdroje: www.babskarada.cz, www.youtube.com