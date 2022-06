Rychlé domácí bramborové hranolky bez smažení: Chytré triky šéfkuchaře

Hranolky patří mezi jedno z nejoblíbenějších a nejkonzumovanějších jídel a milují je miliony lidí po celém světě. Chcete se vyhnout nadbytečné mastnotě a ušetřit se tak nezdravých kalorií? Pečte je v troubě. Ve výsledku jsou chutnější a už je nebudete chtít nikdy jinak!

Domácí hranolky bez smažení jsou dokonalým doplňkem nejen k perfektnímu steaku, ale obstojí i jako samostatný pokrm. Doplnit je můžete jakýmkoliv dipem či zeleninovým salátem. Hranolky pečené v troubě jsou na přípravu rychlé a zcela jistě i zdravější. A pokud použijete pár vychytávek, budete je mít dokonale lahodné a báječně křupavé.

Zvolte správný druh brambor

Základem všeho je pořídit si kvalitní a vhodné brambory, protože ne všechny typy se hodí na hranolky. Jestli chcete dosáhnout opravdu prvotřídní křupavosti, pořiďte si brambory varného typu C. Jedná se o moučnější odrůdu, s níž dosáhnete toho správného výsledku. Určitě nepoužívejte nové brambory, protože ty obsahují velké množství vody a výsledek by nemusel být nejlepší.

Na hranolky zvolte správný druh brambor. Zdroj: profimedia.cz

Základem úspěchu je stejná velikost

Až budete krájet hranolky, dejte si pozor, aby byly jednotlivé kusy stejné velikosti. Nejlépe se vám budou krájet z větších a středně velkých brambor, ideálně polodlouhého tvaru. Jednotlivé hlízy pečlivě omyjte vodou a vydrhněte kartáčkem. Nemusíte je zbavovat v tomto případě ani slupky. Odřízněte obě špičky a zbytek brambory nakrájejte na souměrné kvádry. Chcete mít hranolky opravdu dokonalé? Dodržte rozměr 5 až 7 mm.

Koupel zbaví hranolky škrobu

Takto připravené hranolky namočte na 20 minut do studené vody a nechte je odpočívat. Po tuto dobu se brambory zbaví škrobu. Nakonec všechny syrové pokrájené brambory sceďte předvařte je po dobu 4 minut. Vždy je vložte až do vroucí vody a po uplynutí potřebné doby je zchlaďte v ledové vodě, ideálně s kostkami ledu. Díky tomu okamžitě zastavíte proces vaření, který by v bramborách ještě nějakou dobu dobíhal.

Přichází fáze dochucení

V tento moment se můžete vyřádit, protože brambory je potřeba dochutit. Promíchejte je s pár kapkami oleje, nejlepší je olivový nebo kvalitní slunečnicový. Můžete vyzkoušet i olej arašídový, ve kterém se smaží pravé americké hranolky. Jestli patříte mezi milovníky příchutí, můžete použít i své oblíbené koření. Oblíbený bývá česnek, drcený kmín, mletá paprika nebo jakékoliv čerstvé bylinky.

Vždy jen dostatečně vyhřátá trouba

Jestliže chcete dosáhnout opravdu dokonalých hranolků, vždy si předem rozehřejte troubu na 200 °C. A nezapomeňte si nechat předehřát i plech! Brambora se tak mnohem rychleji zatáhne a uvidíte, že výsledek bude prvotřídní.

Hranolky musí mít na plechu pohodlí

Hranolky rovnoměrně rozprostřete v jedné vrstvě na plech vyložený pečicím papírem. Jednotlivé kousky by neměly být na sebe moc namačkané. V opačném případě by se rovnoměrně neopekly a připravili byste se o tu správnou křupavost.

Pár zásad pro správné pečení

V rozpálené troubě pečte hranolky zhruba 15 minut, v tuto dobu se z nich odpaří veškeré zbytky přebytečné vody. Pak byste měli hranolky promíchat a nechat dopéct dalších 10 minut. Ve finále nastavte troubu na horní gril a zhruba 5 minut je pod ním nechte dojít.

Odřízněte obě špičky a zbytek brambory nakrájejte na souměrné kvádry. Chcete mít hranolky opravdu dokonalé? Dodržte rozměr 5 až 7 mm. Zdroj: profimedia.cz

Sůl vždy až na závěr

Pokud nechcete mít z hranolek bláto, nikdy je nesolte před pečením, ale naopak až ve chvíli, kdy je budete podávat na talíř. V případě, že byste osolili syrové brambory, pustily by vodu a namísto pečení by se vařily.

