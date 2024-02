Brambory, nejčastější základ hranolek, mohou být připraveny tak, aby byly nejen křupavé a chutné, ale také zdravé. S touto rychlou a jednoduchou recepturou můžete vytvořit hranolky, které si užijete jako chutnou pochoutku bez pocitu viny. Připraveny jsou během 15 minut, což z nich činí výbornou volbu pro rychlý a zdravý snack nebo přílohu k hlavnímu jídlu.

Než se pustíme do receptu, pojďme si krátce připomenout, proč jsou brambory tak zdravé. Brambory jsou bohatým zdrojem vitamínu C, draslíku a vlákniny. Vitamín C posiluje imunitní systém a pomáhá v udržení zdravé pokožky, zatímco draslík je důležitý pro normální funkci svalů a nervového systému. Vláknina napomáhá trávení a udržuje pocit sytosti, což může být užitečné při udržení zdravé hmotnosti. Kromě toho jsou brambory nízkokalorické a obsahují jen málo tuku, což je výhodou pro ty, kteří dbají na svou postavu.

Na recept na domácí hranolky bez oleje od Cookrate - Czech se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Recept na rychlé hranolky obalené ve sněhu z bílků

Hranolky jsou oblíbeným jídlem pro všechny věkové kategorie, pokud je chcete vyzkoušet v rychlé a navíc mnohem zdravější verzi, tento recept je pro vás ideální.

Připravte si čtyři středně velké brambory, dvě vajíčka, z nichž však použijete jen bílky. Sůl a další koření jako je například paprika, kurkuma, česnekový prášek nebo oregano.

Brambory omyjte a oloupejte. Poté je nakrájejte na tenké hranolky podle vaší preference. Pamatujte, že pokud máte velký hlad a chcete mít hranolky co nejdříve hotové, nakrájejte je na tenko.

Pak přijou na řadu vajíčka. U těch oddělte bílky od žloutků. Bílky vyšlehejte do tuhého sněhu, přidávejte špetku soli, aby se sníh lépe tvořil. Žloutky si odložte, potřebovat je nebudete.

close info Shutterstock zoom_in Oddělte bílky a žloutky. Bílky se budou hodit, žloutky upotřebíte do jiného receptu

Obalte hranolky ve sněhu z bílků

Následně všechny hranolky ve sněhu z bílků obalte tak, aby byly rovnoměrně pokryté a posypejte je kořením a bylinkami. Paprika, kurkuma, oregáno nebo česnekový prášek jsou skvělou volbou pro dochucení.

Položte obalené hranolky na plech s pečicím papírem a dejte je péct do předehřáté trouby na 200°C. Pečte hranolky asi 15 minut, dokud nejsou zlatě hnědé a křupavé. Hotové hranolky vyjměte z trouby a nechte je trochu vychladnout. Podávejte je s oblíbeným dipem, kečupem, majonézou nebo guacamole.

Tímto netradičním způsobem můžete rychle a snadno připravit lahodné hranolky, které jsou křupavé díky vaječnému sněhu. Tento trik navíc zkracuje přípravu a dodává hranolkám skvělou texturu.

Zdroj: www.youtube.com, www.svetkreativity.cz