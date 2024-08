Občerstvěte svůj repertoár receptů a připravte domácí hranolky jinak než obvykle! Dají se udělat z na první pohled neočekávaných druhů zeleniny a chutnají skvěle!

Omrzely vás bramborové hranolky a toužíte po změně? V tom případě pro vás máme hned několik skvělých tipů, jak si tuto oblíbenou pochoutku zpestřit a zároveň si dopřát i něco zdravějšího. Zeleninové hranolky jsou nejen zdravým „mlsáním“ k dobrému filmu, ale jedná se i o velice chutnou přílohu k masu či burgerům.

Hranolky nesmažte, ale pečte

Pokud chcete dosáhnout zdravější verze hranolek, a to platí i pro klasické bramborové, raději je pečte v troubě a vyhněte se smažení. Nebudou nasáklé velkým množstvím oleje a zůstane v nich i větší množství látek užitečných pro náš organismus. I v troubě se hranolky dají upéct krásně dokřupava.

Vyměňte brambory za jinou zeleninu

Brambory můžete velice snadno nahradit hned několika druhy kořenové zeleniny. Použít však lze jakoukoliv zeleninu, která je v syrovém stavu tužší a není moc šťavnatá. Zeleninové hranolky obsahují nejen méně kalorií, ale obsahují více vitamínů, živin a vlákniny.

Jaká zelenina je vhodná

Skvělou volbou je k přípravě hranolek například lilek, kedluben, tuřín, mrkev, celer, petržel, pastiňák, ale i cuketa. Záleží vždy na vašich potřebách a oblíbených chutích.

Příprava hranolek

Vybranou zeleninu vždy nejprve pečlivě očistěte a omyjte. Následně je potřeba nakrájet ji na hranolky, které by měly být vždy stejně velké, aby se později rovnoměrně propekly.

V případě, že by byly některé hranolky malé, byly by oproti jiným nakonec spálené, zatímco ty větší by nemusely být důkladně propečené. Nejlepší je tloušťka cca 1,5 cm, krásně se uvnitř propečou a netrvá to ani příliš dlouho.

Hranolky z červené řepy

Červená řepa dodává hranolkům lehce nasládlou a zemitou chuť, které jen tak někdo neodolá. Navíc jsou na talíři i zajímavou barevnou variací. Nakrájejte si červenou řepu na hranolky a promíchejte v míse s 1 lžící olivového oleje a 1/2 lžičky soli.

Následně je rovnoměrně rozložte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do předem vyhřáté trouby na 200 °C. Pečte cca 20 až 25 minut. Nakonec ještě horké hranolky na talíři posypte strouhaným parmezánem.

Hranolky z lilku

Velice chutné hranolky lze připravit i z této poněkud měkčí zeleniny. A jak přesně postupovat? Rozpůlte lilek a nakrájejte ho na centimetrové plátky.

V jedné misce si rozšlehejte 1 syrové vejce a v další smíchejte 1/2 šálku strouhanky nebo jemně mleté kukuřičné mouky, 1/2 lžičky soli, 1/2 lžičky česnekového prášku a 1/4 lžičky kmínu. Pak hranolky obalte nejprve ve vajíčku, poté ve strouhankové směsi a rozložte na plech vyložený pečicím papírem.

Pečte v předehřáté troubě na 200 °C po dobu 15 až 20 minut, dokud nebudou lilkové hranolky krásně zlatohnědé a křupavé.

Hranolky z mrkve

Pokrájené mrkvové hranolky vložte do mísy a promíchejte je společně s 1 lžící olivového oleje, 1/2 lžičkou soli a 1 lžičkou římského kmínu. Pokud máte rádi pikantní chutě, je možné přidat i 1/4 lžičku harissy. Hranolky pak rozložte v jedné vrstvě na plech s pečicím papírem a pečte stejně jako ve výše uvedených případech.

Pár tipů na závěr

Hranolky podávejte nejlépe s dipem, nejlépe z kvalitního řeckého jogurtu, který podtrhne chuť každé zeleniny. Smíchejte ho s kapkou javorového sirupu a olivového oleje, dodejte čerstvý česnek, oregano, papriku, sůl a pepř a můžete servírovat na stůl.

