Proč mají hrnec a pánev v rukojeti otvor? Skvělý trik. Budete překvapení

Pokud používáte k vaření hrnec s rukojetí, můžete využívat i praktický otvor, který bývá na jeho konci. Prozradíme vám, k čemu je otvor v rukojeti kastrolu a pánvičky vlastně určen. Není to jen na zavěšení.

Design věcí nás zpravidla zajímá z estetického hlediska, často jsou však věci opatřeny detaily, které mají zároveň plnit svou užitečnou funkci a mnohdy nám pomohou a zjednodušují jejich správné použití. Jistě jste si všimli, že mnoho hrnců a pánví, které v kuchyni během vaření používáte, jsou opatřeny rukojetí s otvorem na konci. K čemu vlastně slouží?

Inspirovat se můžete ve videu:

Zavěšení je až druhotná funkce

Většina z nás se domnívá, že otvor v rukojeti slouží ke skladování pánví a kastrolů a v tomto případě tedy k možnosti zavěšení nádobí. Díky otvoru lze totiž pomocí háčku snadno nádobí pověsit kdekoliv v kuchyni a ušetřit tak místo v přeplněných skříňkách či policích. Ovšem jejich původní význam je poněkud jiný a jistě jej rádi využijete.

Otvor v rukojeti je určen k odkládání kuchyňského náčiní. Je to velice snadné, jednoduché a hlavně praktické. Zdroj: profimedia.cz

Proč bývá v rukojeti otvor

Zpravidla se veškeré předměty do kuchyně vyrábějí tak, aby bylo praktické nejen jejich použití, ale mají nám práci i ulehčit. A to se týká i „tajemného“ otvoru v rukojeti.

Jistě velice dobře znáte situaci, kdy zamícháte připravený pokrm a vařečku poté položíte přes okraj hrnce či pánve. Ovšem jakmile ji chcete znovu využít, je díky značnému zahřátí tak horká, že je nepříjemné ji držet v ruce.

A právě s touto situací vám perfektně pomůže zmíněný otvor. Je totiž určen k odkládání kuchyňského náčiní. Je to velice snadné, jednoduché a hlavně praktické. Vařečku vložte kolmo do otvoru a je to. Nejenže si nespálíte ruce, ale zároveň si ušetříte místo na pracovní desce, a hlavně ji zbytečně neušpiníte od připravovaného pokrmu z odloženého náčiní.

Otvor nebývá jen v rukojetích hrnců

Jistě jste si všimli, že otvory na konci rukojeti jsou často opatřeny i některé kousky kuchyňských nástrojů. Samozřejmě je lze využít také k zavěšení na určené místo, ale třeba taková lžíce na špagety, kterou využívají téměř všichni milovníci těstovin, je zajímavá tím, že její otvor je skvělý nástroj na odměření porce špaget.

Lžíce na špagety, kterou využívají téměř všichni milovníci těstovin, je zajímavá tím, že otvor bývá i jistým porcovačem. Zdroj: profimedia.cz

Jeho rozměr je vytvořen v takovém obvodu, že z neuvařených špaget přesně odměří porci pro jednoho strávníka. Takže nemusíte při vaření odhadovat množství naslepo a potom vyhazovat nedojedené těstoviny. Dle počtu strávníků tak snadno odměříte správnou celkovou dávku, kterou uvařit. Některé luxusní lžíce na špagety mají dokonce několik otvorů pro různé velikosti porcí.

Zdroje: www.chalupari-zahradkari.cz, www.chalupari-zahradkari.cz, www.foodly.tn