Mramorová hrníčková bábovka: Super snadný recept, který si zamilujete

Bábovka je právem považována za královnu moučníků. Je úžasně nadýchaná, jemná a neodolatelně chutná. Receptů na její přípravu existuje takřka bezpočet. Nejoblíbenější jsou ale ty hrníčkové. Jsou totiž mnohem jednodušší a zároveň pohodlnější a praktičtější. Navíc, pokud nedisponujete kuchyňskou váhou, jsou pro vás tyto postupy jako stvořené. Připravte si bábovku podle klasického hrníčkového receptu a uvidíte, že jinou už dělat nebudete!

Peče se už desítky let, ale na popularitě vůbec nic neztratila. Mramorová bábovka je zkrátka stálicí české kuchyně, bez které si nedělní odpolední kávu dokáže představit jen málokdo. Přestože je bábovka úžasným moučníkem, rozhodně není nijak těžké ji upéct. Podle hrníčkového receptu se pak tato moučníková královna povede na jedničku naprosto každému.

Upéct bábovku je neuvěřitelně snadné. Zdroj: Shutterstock

Těsto na bábovku

Ať už pracujete s hrnkem nebo s kuchyňskou váhou, vždy je dobré držet se několika zásadních rad, které vás dovedou k naprosto dokonalé bábovce. Nejlepší těsto vznikne ze surovin, které jsou pokojové teploty. Toto je krok, na který spousta lidí zapomíná a pak se diví, že se bábovka nepovedla přesně podle jejich představ. Mléko, vejce a případně jiné suroviny, které skladujete v chladničce, vyndejte z chladu alespoň dvě hodiny před pečením, aby se stihly ohřát na pokojovou teplotu. Jedinou ingrediencí, u které já žádoucí, aby byla dokonale vychlazená, je smetana ke šlehání. Kdyby měla totiž pokojovou teplotu, vyšlehali byste ji asi jen stěží.

Při pečení bábovky do mísy všechny sypké ingredience prosívejte přes síto. Díky tomu bude bábovka nádherně nadýchaná a hlavně předejdete tomu, že se budou v těstě tvořit hrudky. Kypřící prášek vždy prosívejte společně s moukou. Tak se prášek do pečiva dobře rozptýlí a vy budete mít jistotu, že bábovka rovnoměrně vyroste.

Jak upéct bábovku

Receptů na bábovku existuje celá řada. U většiny z nich se však objevuje jeden zásadní problém. I když totiž pečlivě dodržíte všechny instrukce, nezřídka kdy se stává, že bábovka během pečení nahoře popraská. To sice nijak neovlivní její chuť, ale bábovka je pak poměrně nevzhledná a na talíři padá na jednu stranu. K popraskání dochází v důsledku toho, že bábovku pečete moc zprudka. I když spousta receptů uvádí, že se tento moučník peče při teplotě 180 stupňů, vsaďte spíše na nižší teploty. Ideálně kolem 160 stupňů. Pečení pak bude sice trvat o něco delší dobu, ale bábovka se bude péct rovnoměrně a z vrchu bude krásně rovná.

Dokonalá mramorová hrníčková bábovka

Bábovku po upečení pocukrujte. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

2 hrnky polohrubé mouky

2 vejce

1/2 hrnku oleje

1 hrnek mléka

1 hrnek cukru

1 sáček vanilkového cukru

1 sáček prášku do pečiva

2 lžíce holandského kakaa

Postup:

V míse důkladně rozšleháme vejce s oběma cukry do hutné pěny. Přidáme olej, mléko a do mísy prosejeme mouku s práškem do pečiva. Všechno společně vymícháme v hladké lité těsto, ze kterého odebereme asi čtvrtinu, kterou si přelijeme do jiné mísy. Právě do odebrané části těsta vmícháme hořké kakao. Do vymazané a vysypané formy na bábovku vlijeme napřed světlé těsto a na něj nalijeme těsto s kakaem. Bábovku vložíme do trouby předehřáté na 160 stupňů Celsia a pečeme zhruba hodinu. Stav propečení zkontrolujeme s pomocí známého triku se špejlí. Zapíchneme ji do bábovky a vytáhneme-li ji čistou, bez těsta, je hotovo. Bábovku po upečení vyklopíme a necháme ji vychladnout. Nakonec ji poprášíme moučkovým cukrem a podáváme.