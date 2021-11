Mramorová hrníčková bábovka: Vynikající, hned hotová a nepřilepí se

Bábovka a šálek čaje patří pro mnoho lidí k tradiční nedělní pohodě. Někomu zase evokuje dětství strávené u babičky. Ať tak, či tak, jedno je jisté. Bábovka patří mezi nejoblíbenější české moučníky. Jak připravit vláčnou, nadýchanou a rychlou bábovku pro celou rodinu a jak docílit toho, aby se vždy podařila vyklopit z formy celá?

Na první pohled se může zdát, že upéct bábovku není nic složitého. Není to ale pravda, pokud totiž experimentujete, nedodržujete přesně poměry surovin nebo máte špatný recept, může se snadno stát, že se vám nepovede. Buď je suchá a dusí vás v krku nebo se vám nepodaří vyklopit ji z formy.

Přinášíme vám několik tipů, jak docílit toho, že bude bábovka vláčná a že se vám ji vždy podaří vyklopit z formy.

Formu musíte pořádně vymazat tukem

Dříve než do formy nalijete těsto, nezapomeňte ji pořádně vymazat tukem. Ideální je máslo nebo ztužený tuk. Nechte ho změknout a prsty vymažte každý záhyb formy, kterou pak vysypejte hrubou moukou. Když je bábovka upečená, vyndejte ji z trouby, položte na ni talíř a opatrně otočte dnem vzhůru. Měla by po chvíli sama pěkně vyklouznout.

Bábovka je vděčným doplňkem k nedělní kávě. Zdroj: Shutterstock.com

Další radou, jak snadno vyklopit bábovku, je použít mokrou utěrku. Pokud vám po upečení nejde bábovka vyklopit, položte na formu utěrku namočenou ve studené vodě. Nechte chlad působit několik minut. Bábovka by se měla odlepit. Pokud se to napoprvé nepovede, klidně postup zopakujte.

Vodní lázeň vás vždy zachrání

Když už si nevíte rady, jak bábovku z formy dostat, nepropadejte panice a zkuste sázku na jistotu. Sice je trochu pracnější, ale určitě vyjde. Dejte na sporák menší hrnec s vodou, kterou nechte vřít. Poté do hrnce bábovku posaďte a nechte chvíli stát. Po několika minutách vyjměte a moučník vyklopte. Mělo by to jít bez potíží.

Jinak je bábovka dosti snadnou záležitostí na přípravu, pokud se rozhodnete pro její hrníčkové verzi. Pro toho, kdo nechce odměřovat suroviny, jde o ideální řešení. Vyzkoušet můžete třeba mramorovou bábovku. Připravuje se přesně tak, jak očekáváte. Snadno a rychle. Suroviny odměříte pomocí hrníčku, smícháte je dohromady, těsto nalijete do vymazané a vysypané bábovkové formy a dáte péct.

Mramorová hrnečková bábovka. Zdroj: Grazyna Kownacka/Shutterstock.com

Mramorová hrnečková bábovka

Suroviny:

2 hrnky polohrubá mouka

1 hrnky cukru krupice

1 hrnek mléka

½ hrnek oleje

2 vejce

¾ balíčku prášku do pečiva

3 lžíce kakaa

citronová kůra

vanilka

Postup:

Vyndáme z lednice v dostatečném předstihu mléko a vejce, aby se ohřály na pokojovou teplotu. Zapneme troubu na 180 °C (elektrická bez horkovzduchu). Formu na bábovku důkladně vymažeme tukem. Poté vysypeme strouhankou, případně hrubou moukou. Prášek do pečiva smícháme s moukou. Vsypeme do mísy a přidáme všechny další suroviny. Pomocí elektrického mixéru krátce promícháme, než se vše hezky spojí dohromady. Odebereme necelou polovinu těsta a obarvíme ji kakaem. Těsto zhoustne, přidáme mléko, abychom dosáhli řidší konzistence.Do vysypané bábovkové formy postupně naléváme světlé a kakaové těsto, tím dosáhneme mramorování bábovky na řezu světlou a tmavou barvou. Bábovku dáme péct do trouby zhruba na 1 hodinu. Zda je hotová, kontrolujeme opatrným vpíchnutím špejle do těsta. Je-li špejle suchá, máme hotovo. Upečenou bábovku vyndáme z trouby, necháme pár minut odpočinout. Pak obrátíme, formu zvenčí obalíme utěrkou namočenou ve studené vodě. Asi po půl hodině vyzkoušíme, zda se bábovka v pořádku vyklopila. Necháme vychladnout a poprášíme moučkovým cukrem.

Na přípravu hrnečkové bábovky se podívejte ve videu:

Zdroj: www.lifee.cz, www.mlsnavarecka.cz, www.vareni.cz