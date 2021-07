Nejrychlejší buchta na světě: Je výborná, i s pečením je hotová za pět minut

Máte chuť na něco sladkého nebo k vám přišla nečekaně návštěva a vy nemáte doma ani lentilku, kterou byste jí mohli ke kávě nabídnout? Zkuste upéct buchtu v mikrovlnce. Hotovo budete mít za pár minut.

Trend pečení dezertů v mikrovlnné troubě pochází ze Spojených států a nazývá se mug cake. Slovíčko Mug znamená v překladu hrnek či džbánek a cake koláč. Hlavním benefitem je rychlost přípravy. Do hrnečku stačí vložit ingredience, dát ho do mikrovlnné trouby, tu zapnout a za 5 minut máte hotový dezert, který je nejen chutný, ale také zajímavě vypadá. Mug cake je však oblíbený i u sportovců, maminek nebo časově vytížených jedinců. Je totiž vhodný i jako rychlá ranní snídaně, která se připravuje, zatímco si čistíte zuby.

Není buchta z mikrovlny nebezpečná?

Je dokázáno, že vlny, které mikrovlnka využívá, nebezpečné nejsou. Jak to, že v běžné troubě pečeme buchtu desítky minut a mikrovlnné troubě stačí pouze 1-5 minut? Může za to tekutina, která je součástí každého receptu na Mug cake. Ta se naváže na škrob a tím, jak se vypařuje, pomáhá těstu rychleji kynout.

Do hrnečku stačí vložit ingredience, dát ho do mikrovlnné trouby. Zdroj: Arina P Habich/Shutterstock.com

Hrníčková buchta z mikrovlnky

Na dokonalou buchtu potřebujete hrnek o objemu 350 ml, který je vhodný do mikrovlnky. Použít však můžete i misku. Hrníčkovou buchtu si můžete připravit po perném dnu, v práci, dětem, když chtějí něco sladkého na svačinu nebo ji můžete naplánovat i na oslavu narozenin. Existují zdravější variace s ovocem, vločkami nebo proteinovým práškem. Doplnit je můžete také slaným karamelem, likérem či kávou.

Základní recept na hrnkovou buchtu

Na jeden hrneček potřebujete:

2 PL hladké mouky, 3 PL oleje, 3 PL mléka, 3 PL cukru, špetku soli, půl lžičky prášku do pečiva a jedno vejce. Základní těsto můžete ochutit 1 PL kakaa, 1 ČL šťávy z citrónu, vanilkou nebo perníkovým kořením

Na jeden hrneček potřebujete 2 PL hladké mouky. Zdroj: MShev/Shutterstock.com

Jak upéct buchtu v mikrovlnce

Do hrníčku nasypte všechny sypké suroviny a promíchejte. Nalijte tekutiny a vejce. Ingredience nechte dokonale spojit. Suroviny by neměly přesahovat za polovinu objemu hrnku. Pečte v mikrovlnné troubě 90-120 sekund na 900 Wattů. Hotová buchta mi by měla být na první pohled upečená, nadýchaná a měla by se lehce odlepovat od okrajů. Dezert ozdobte ovocem, marmeládou, oříšky, arašídovým máslem nebo šlehačkou.