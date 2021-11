Lehoučký babiččin hrnkový koláč se žmolenkou. Snadný a nadýchaný jako peřinka

I když už je venku sychravé počasí a mnoho z nás již vytáhlo zimní bundu, lehkým ovocným koláčům ještě tzv. neodzvonilo. Jsou totiž lahodné a jednoduché na přípravu. Upečte si voňavý hrníčkový koláč.

Moučníků „na plech“ je nepřeberné množství. Recepty se dědí z generace na generaci a hojně se sdílejí na sociálních sítích. Používají se různé ingredience, těsta a názvy.

Buchta, koláč nebo bublanina?

Hranice mezi těmito pojmy je poměrně tenká. Běžně se ale pod pojmem buchta rozumí pečivo z kynutého těsta naplněné sladkou náplní. Zajímavostí je, že na Moravě (kromě Hané) buchty v českém pojetí naši předci neznali. Podobné pečivo nazývali vdolky, pagáčky, bobále apod. „Pokud se podíváme do historie stravování našich předků, české buchty patřily mezi tradiční štědrovečerní pokrmy a bývaly nezbytným pohoštěním pracovníků při některých pracích v hospodářství a součástí odměn. Jak je zřejmé i z českých pohádek, jednalo se o pokrm, který si s sebou často brávali lidé na cesty a nezřídka jej přinášeli jako dar příbuzným či známým," píše Národní knihovna ČR. Koláčem je nazýváno pečivo z kynutého těsta, převážně kulatého tvaru. Podle etnologů byl pečivem ještě o něco svátečnějším a obřadnějším. Dokonce ještě v 1. polovině 19. století fungoval jako poplatek, který odváděli poddaní své vrchnosti. Mnohem jasněji lze vymezit bublaninu. To je buchta na plech, posypaná ovocem. Jakmile plody propadnou, vytvoří se typické „bublinky“. Ať už pečete buchty, koláče, vrkoče, vdolky, táče, bublaninu třenou, hrnkovou či jinou sladkou tečku, nechte si chutnat.

Tradiční buchta a koláč se připravovali z kynutého těsta. Zdroj: Grazziela/Shutterstock.com

Žmolenka

Drobenka neboli žmolenka, někdy také posypka či posýpka, je směs tuku, cukru a mouky. Slouží na ozdobu buchet či koláčů, ale také jako sladký doplněk, který skvěle doplní chuť dezertu. Dokonalá drobenka by měla vonět máslem a mírně křupat v ústech. Jak ji vyrobit?

Jak na perfektní drobenku

Aby nebyla drobenka mastná nebo vysušená, je důležité držet se poměru surovin. Ten je 1,5 - 2 : 1 : 1, tedy jeden a půl až dva díly mouky k jednomu dílu másla a stejnému množství krupicového či krystalového cukru. Pokud se žmolenka podobá těstu, přisypejte trochu mouky. Hladká mouka dělá hmotu kompaktnější, hrubá zase křupavější. Nejčastěji se proto používá polohrubá. Při přípravě drobenky pracujte rychle a používejte vychlazené máslo. Budete potřebovat více síly, výsledek vás však překvapí. Než ji nasypete na povrch koláče nebo buchty, uložte ji opět do lednice a dobře vychlaďte. Žmolenku také můžete ovonět kořením. K jablkům se hodí skořice, k bobulovitému ovoci perníkové koření a vanilka. Skvělý je také muškátový oříšek, mletý zázvor nebo strouhaná citrónová či pomerančová kůra.

Drobenka tvoří další vrstvu koláče nebo buchty. Zdroj: Yermakova Iryna/Shutterstock.com

Hrníčkový koláč

Tento koláč je lahodný, nadýchaný a rychlý. Zvládne ho i začínající hospodyňka. Na těsto budete potřebovat 1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek hrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1 hrnek mléka, 1 vejce, 1/2 hrnku oleje a 1/2 prášku do pečiva. Na drobenku polohrubou mouku, cukr a máslo. Všechny ingredience na těsto dejte do mísy a promíchejte dohladka. Plech vytřete máslem, vysypejte moukou a nalijte do něj připravené těsto. Na celou plochu nasypejte oblíbené ovoce. Zvolit můžete borůvky, rybíz, maliny, švestky, jahody, jablka apod. Jednoduše to, co máte ve spižírně čerstvé, v kompotu nebo v mrazáku. Ovoce posypejte žmolenkou. Koláč pečte 30 minut na 180 °C.

