Babiččina hrnková bublanina s višněmi: Rychlovka a těsto nadýchané jak obláček

Sezóna višní vrcholí! Natrhejte si jich plný košík a upečte si fantastickou bublaninu podle receptu našich babiček. Těsto je úžasně vláčné a v kombinaci s višněmi chutná fantasticky.

Višně jsou na rozdíl od třešní kyselejší. Ale pokud jim přijdete na chuť, jenom na tom vyděláte. Podle lékařů višně obsahují flavonoidy a rostlinné antioxidanty, které zlepšují pružnost cévních kapilár a udržují zdravé srdce. Speciální porci by si měli dopřát i ti, kteří trpí revmatoidní artritidou nebo dnou. Konzumace tohoto ovoce totiž snižuje hladinu kyseliny močové v krvi a má i protizánětlivé účinky jako například aspirin.

Do omáčky i koláče

Pokud budete pravidelně pojídat višně, zlepšíte tím imunitu a vyčistíte tělo od těžkých kovů. A nejen to! Višně jsou i prevencí proti cukrovce a pomáhají při hubnutí. Proto byste je měli zahrnout do svého jídelníčku. Ovoce má výraznou chuť, která výborně vynikne v omáčce k uzenému kachnímu nebo kančímu masu. Ale neprohloupíte, když je využijete do sladkých pokrmů. Višně výborně chutnají v kombinaci s jogurtem, zmrzlinou a jsou vhodné i do Schwarzwaldského dortu nebo bublanin. Tady je recept na jednu z nich…

Višňová bublanina je vynikající. Zdroj: Profimedia

Hrnečková višňová bublanina

Ve videu najdete recept na višňovou bublaninu:

Tato bublanina je hotová coby dup. Navíc nepotřebujete nic vážit, ke správnému odměření přísad postačí jen obyčejný hrnek. Jak na to? Do nasypte 1 hrnek krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 2 vejce a vše zpracujte do pěny. Přidejte strouhanou citronovou kůru, 1 hrnek dětské krupičky, 1 hrnek hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 hrnek vlažného mléka, ½ hrnku oleje. Všechny přísady vyšlehejte šlehačem a vzniklé těsto nalijte do pekáče vyloženého pečicím papírem. Povrch těsta uhlaďte stěrkou, ozdobte višněmi a pocukrujte. Bublaninu pečte na 170 °C asi 45 minut. Hotový zákusek zlehka pocukrujte moučkovým cukrem a po vychladnutí nakrájejte na menší kousky.

Bublanina je vláčná a doslova se rozplývá na jazyku. Zdroj: Profimedia

Další verze s drobenkou

Pokud si budete chtít višňovou bublaninu péct častěji, můžete ji ozvláštnit skořicovou drobenkou. Stačí, když po ozdobení těsta višněmi vynecháte cukr a nahradíte ho směsí, kterou jste si připravili z 5 lžic polohrubé mouky, 5 lžic krupicového cukru, 2 lžiček skořice a trochy másla. Skořice s višněmi chuťově ladí a drobenka koláči propůjčí křupavost. Za zkoušku to určitě stojí!

Bublanina s drobenkou je také dobrá. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.drhlavac-delikates.cz, www.youtube.com