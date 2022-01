Výborné hrnkové knedlíky podle Ládi Hrušky: Tajemství chuti spočívá v bylinkách

Bojíte se domácích knedlíků, protože si myslíte, že je jejich příprava složitá? Pak vyzkoušejte hrnečkovou variantu, kterou zvládne úplně každý. Když je navíc ozvláštníte bylinkami, budou přímo dokonalé.

Chystáte se na svíčkovou a rádi byste k ní připravili i domácí knedlíky, ale bojíte se, že to nezvládnete? Kuchař a všeuměl Láďa Hruška zná recept, který zvládne úplně každý. Výsledek je navíc lehký, nadýchaný, chutný a vizuálně atraktivní. Hruška totiž do knedlíků přidává bylinky.

Skvělou volbou je petrželka, pažitka nebo libeček. Všechny tyto bylinky mají výraznou aromatickou chuť a knedlíkům dodají ten správný říz. Navíc jsou samozřejmě zdravé, čímž trochu vylepšují knedlíkům reputaci. Jinak totiž pokrm skládající se převážně z mouky nijak extra prospěšný pro lidské tělo není.

Knedlíky jsou ale na druhou stranu tradičním českým jídlem a k takovému guláši, svíčkové či rajské, si ani nic jiného neumíme představit. Ozváštnění bylinkami je tedy ideálním řešením. Pokud máte rádi aromatická jídla, klidně použijte všechny tři druhy bylinek najednou. No a pokud jste střídmější, vyberte jednu a provoňte knedlíky právě jí.

Petrželka, pažitka i libeček

Petrželka je zelenina, bylinka a zároveň koření, u kterého se dá používat jak kořen, tak nať. Nejvíce zdraví prospěšných látek je v syrové nati, je tedy lepší používat do knedlíků petržel čerstvou, než v podobě koření. Petržel dále dodává tělu vitamín A, C, železo, draslík, hořčík a také je velkou zásobárnou kyseliny listové.

Nebojte se bylinek do knedlíků Zdroj: Profimedia

Další bylinkou, která se do knedlíků hodí, je pažitka. Většina z nás ji zná na bramborách, ale věřte, že i v knedlíkách dokáže zázraky. Pažitka je zelenina, která obsahuje velké množství vitamínu C a chlorofylu. Také povzbuzuje chuť k jídlu, podporuje trávení a je močopudná. Co nejčastěji by ji měly jíst těhotné a kojící ženy. Působí také jako prevence před rakovinou žaludku, jícnu, prsu i dutiny ústní.

Pokud máte rádi pikantní chuť, pak použijte libeček. Mějte ale na paměti, že poté budou knedlíky hodně aromatické. Ale originální a zajímavé. Libeček navíc působí močopudně, snižuje plynatost a detoxikuje organizmus. Blahodárně působí i na ledviny, ulevuje od kašle a čistí krev.

Hrníčkové knedlíky podle Ládi Hrušky

Vidíte sami, že dát bylinky do knedlíků je správná volba. Nyní se už pojďme do hrníčkových knedlíků podle Ládi Hrušky pustit.

Na jejich přípravu budete potřebovat hrnek hrubé mouky, lžičku soli, hrnek mléka, dva kusy rohlíku, dva kusy vajec, bylinky - pažitka, libeček, petržel.

Oddělte žloutky od bílků. Zdroj: iva / Shutterstock

Oddělte si bílky od žloutků. Bílky dejte stranou a žloutky přidejte do těsta. Zasypejte hrubou moukou a nalijte na ně hrnek mléka. Osolte a promíchjte. Těsto má být řidší, takže se nebojte. Rohlíky si nakrájejte na kostičky, z bílků vyšlehejte sníh. Ten vmíchejte do těsta a přidejte bylinky. Skvělou volbou je petržel, pažitka nebo libeček.

Hrnky vymažte sádlem a následně do tří čtvrtin naplňte těstem. Následně je postavte do hrnce s vodou. Hladina vody by měla sahat po spodní část ucha. Vařte půl hodiny, nechte chvíli odstát a následně vyklopte. Nakrájete a můžete servírovat!

Zdroj: www.recepty.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.zdravinaroda.cz