Vůně skořice k podzimu neodmyslitelně patří. Upečte si pro dobrou náladu lahodný perník na plech a potěšte nejen své chuťové pohárky. Tento je hotový bleskem a příprava je jednoduchá.

Receptů na kypré a nadýchané moučníky není nikdy dost. Dokáží zahnat chuť na sladké, navodit dobrou náladu a ukonejšit, když máte náročný den. Perník je snad nejuniverzálnější dobrůtka, kterou milují dospělí i děti. A do sychravého počasí se skvěle hodí. Upečte si tento hrnečkový, jeho příprava zabere jen pár minut a náramně si pochutnáte.

Váha není potřeba

Jednoduchost tohoto receptu tkví v hrnečkové metodě. Nemusíte nic vážit. Jako odměrka surovin stačí pouze univerzální hrnek a je skoro hotovo. A jak na vláčný a nádherně kyprý perník? Přesný recept najdete ve videu na YouTube kanálu Toprecepty:

Příprava je důležitá

Přestože vám příprava samotného těsta nezabere víc jak pár minut, je dobré myslet dopředu. Všechny suroviny by měly mít pokojovou teplotu, aby se těsto nesrazilo, proto jedno vejce a mléko vyndejte z ledničky v předstihu. Jinak v míse smíchejte dva hrnky hladké mouky, hrnek cukru, dvě lžíce kakaa, po jednom balení prášku do perníku a vanilkového cukru. Dobře promíchejte a posléze přidejte mokré suroviny – vejce, hrnek mléka a půl hrnku oleje. Nejlepší je olej řepkový, který snese vyšší teploty.

S ořechy nebo bez

Do perníku se skvěle hodí ořechy. Můžete použít vlašské, ale také můžete vyzkoušet třeba pekanové. Jemně je nasekejte a jednoduše přidejte do těsta. Ořechy jsou zdrojem vitaminů a minerálních látek, ale také omega 3 a omega 6 mastných kyselin, které příznivě ovlivňují zdraví. Těsto dobře promíchejte, vlijte na předem vymazaný a vysypaný plech a vložte do trouby předehřáté na 170 °C. Doba pečení je zhruba 20 minut, záleží však na tom, jak výkonnou troubu máte.

Varianta s jablky

Máte-li chuť trochu perník osvěžit, zkuste do něj přidat strouhaná jablka. Moučník bude krásně vláčný a ovoce mu dodá zase jinou lahodnou chuť. Na těsto si připravte 350 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, balení vanilkového cukru a prášku do perníku, 2 lžíce kakaa a lžíci kakaového pudinku. Sypké suroviny dobře promíchejte a přidejte k nim dvě vejce, 150 mililitrů mléka a 100 mililitrů oleje. Přidejte si trochu netradiční ingredienci v podobě majonézy. Ano, čtete správně. Bude stačit jedna lžíce, těsto nádherně zvláční a dodá mu lahodnou chuť. Nakonec vmíchejte ještě tři nastrouhaná jablka, promíchejte a nalijte na plech. Pečte zhruba 30 minut v troubě předehřáté na 190 °C.

