Kompot z hroznového vína podle zapomenutého receptu našich babiček

Kompotovat, naložit či usušit se dá skoro všechno, tak proč by ne bobule hroznů. Je to tak, i z hroznů se připravoval kompot. Byl to jednoduchý způsob, jak ovoce uchovat i po zbytek roku. Vyzkoušejte hroznový kompot, šťavnaté kuličky se dají použít například i do nepečených dortů a dalších moučníků.

Neznáte kompot z hroznového vína?

Milujete kompotovaný angrešt? Pak by vás mohl zaujmout i tento méně známý kompot. Hroznové víno bylo kdysi skutečně ceněným ovocem a samozřejmě během roku se ho nedostávalo. Pokud měly hospodyně možnost, několik střapců hroznů použily právě na kompot, aby si tohoto šťavnatého ovoce dopřály i po zbytek roku. Znáte recept na kompotované hrozny? Tady je.

Sezóna zralých hroznů bývala jen krátká, nezbylo než ovoce kompostovat. Zdroj: Shutterstock.com / Lukasz Szwaj

Jak připravit kompot z hroznů?

Na každý jeden kilogram hroznových bobulí budete potřebovat 200 g cukru, půl lžičky kyseliny citronové a půl litru vody. Na dochucení se používá jen několik málo hřebíčků. S těmi vždy opatrně, jinak bude kompot hořký. Bohatě postačí 1 kus hřebíčku na jednu zavařovací sklenici. Na ochucení lze použít také skořici, případně badyán, ty se však hodí svařit v nálevu.

Kompotované bobule by měly být celé a nepoškozené, praktičtější je odstřihnout jednotlivé kuličky než je otrhávat prsty. Operte je ve vodě a nechejte okapat. Můžete použít bílé, ale i modré hrozny, anebo je kombinovat po vrstvách. Naplňte jimi čistou sterilizovanou sklenici, přidejte hřebíček a připravte si sladký nálev.

Kompotovat můžete hrozny podle vašeho výběru. Zdroj: Profimedia

V hrnci povařte vodu s cukrem a kyselinou citronovou. Naplněné sklenice zalijte ještě horkým nálevem a uzavřete sklenice víčky. Kompot sterilizujte při teplotě okolo 75 °C alespoň 10 minut.

Kompot chutná nejlépe chlazený, ale jak jej budete servírovat, je rozhodně jen na vás. I kompotované kuličky hroznového vína můžete použít při vaření. Především ve studených nepečených dortech se kompotované hrozny uplatní, protože jsou krásně šťavnaté i sladké. Vyzkoušejte, jak se osvědčí vám.