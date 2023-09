Hrušková povidla: Žádné míchání. Fantastická do štrúdlu i na koláč

Plánujete si letos udělat domácí povidla? A víte, že to je možné v troubě a bez míchání? Je to docela jednoduché. Třeba ta hrušková jsou naprosto fantastická, vynikající na koláče, do buchet či do závinu.

Jablka jsou u nás všude k mání, v obchodech můžete koupit po celý rok dvoukilový pytel za pár korun, když máte zahradu, pak často také alespoň jednu jabloň. Kam se ale poděly hrušky? Hrušky jsou stále velmi sezonní ovoce, čas od času jej najdeme v nabídce obchodů už dřív během léta, ale skutečné hruškové žně nastanou až s příchodem podzimu. Neopomínejte tohle vynikající ovoce a užijte si jej, co hrdlo ráčí. Hrušek je tolik druhů. Pokud máte čerstvého ovoce až nad hlavu, vyzkoušejte některý z receptů. V podobě kompotů, sušených plátků, ale také povidel si jich budete moci užívat také po zbytek roku. Podívejte, jak připravit vynikající hruškový džem se Zuzanou Machovou (YouTube, kanál Lady Es). Autorka videa i knihy se s vámi podělí o svůj oblíbený recept: Pečená v troubě Pamatujete si ještě, jak vaše maminka stála půl dne u plotny a míchala povidla? Je to osvědčený způsob, ale zdaleka ne jediný. Máte-li troubu a vysoký plech, zvládnete povidla snáze, rychleji a bez míchání. To je dokonce v tomto receptu zakázané. Jak tedy na hrušková povidla v troubě? Kromě zmiňovaného vysokého plechu nebo pekáčku budete potřebovat také 2 kg umytých hrušek bez jádřinců a slupek, dále půl kila krupicového cukru, 2 lžíce octa, 4 lžíce rumu, půl lžičky mleté skořice, roztlučené 3 kousky hřebíčku a 2 kusy badyánu. Nezbytný ocet Troubu rozehřejte na 200 až 250 °C, plech vyložte pečicím papírem a položte na něj hrušky promíchané s octem. Ocet určitě nevynechávejte, díky němu se nebudou povidla připalovat. Do hrušek už nezasahujte a až do konce je nemíchejte. Dejte do trouby zhruba na 20 minut. Poté posypte hrušky čtvrt kilem cukru a dejte opět péct na 15 minut. Rum a koření Postup zopakujte. Tedy posypte zbytkem cukru a opět pečte 15 minut. Nyní obsah plechu rozmixujte tyčovým mixérem nebo dejte do kuchyňského robota a přidejte také rum a koření. Rozmixujte do požadované konzistence a pokud se vám zdají povidla stále příliš tekutá, pak je dejte ještě dopéct do trouby. Obvykle stačí 10 až 15 minut. Hrušky jsou vynikající sezónní ovoce, které bychom si měli řádně užít. Zdroj: Archiv ireceptar.cz Dobrá konzervace Horkými povidly plňte čisté uzavíratelné sklenice nebo krabičky. Otočte je dnem nahoru a nechte zcela vychladnout. Pokud jsou povidla dostatečně uvařená a obsahují jen minimum vody, budou také dobře konzervovaná a méně náchylná ke kažení. Sklenice skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, otevřené sklenice ideálně v ledničce.