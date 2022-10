Bulharský hruškový koláč podle Heleny Růžičkové: Poctivý a hotový bleskem

Stejně jako jablka, i hrušky jsou neodmyslitelnou součástí podzimu. Narozdíl od jablek ale mnozí poměrně tápou nad tím, jak bohatou úrodu hrušek zužitkovat. Nejčastěji se proto hrušky zavařují, skvěle se ale hodí i na pečení. A legendární herečka Helena Růžičková měla geniální postup na to, jak je zpracovat. Pekla z nich vynikající bulharský hruškový koláč.

Herečka Helena Růžičková byla mezi diváky populární hlavě díky svému obrovskému hereckému talentu a skvělému smyslu pro humor, mezi přáteli pak kromě laskavé povahy také pro své kulinářské dovednosti. Recepty, kterými se řídila, když připravovala pohoštění pro své nejbližší, si lidé předávají dodnes. A není se čemu divit. Takový bulharský hruškový koláč je totiž naprostým unikátem.

Bulharská kuchyně

Bulharská kuchyně je velmi rozmanitá a oblíbený pokrm si v ní najde naprosto každý. Obecně bývá považována za jednu z těch zdravějších světových kuchyní, neboť většina jídel obsahuje velké množství zeleniny. Bulharské moučníky si jsou pak často podobné s těmi tuzemskými. V oblíbené destinaci českých dovolenkářů se často servírují palačinky, anebo různé druhy dortů a koláčů. Jedním z nich je právě i bulharský hruškový koláč, který je na jednu stranu poněkud netradiční, ale zároveň velmi vláčný a chutný.

Bulharský hruškový koláč

Bulharský hruškový koláč je unikátní, protože se připravuje z kakaového těsta. Zdroj: Shutterstock

Zatímco v Česku se většina ovocných koláčů připravuje se světlým korpusem, bulharský hruškový koláč má těsto kakaové. Díky tomu je ale nesmírně zajímavý a chuťově překoná i mnohé české oblíbené koláče. Přitom není na výrobu nijak náročný.

V první řadě je třeba si nachystat hrušky. Připravte si zhruba 5 hrušek, ty oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte je na menší kostičky. Ve výsledku byste měli mít 2 plné hrnky hrušek. Utřete žloutky ze 3 vajec s 1 hrnkem cukru krupice a 1/2 hrnkem oleje. Do mísy následně přidejte 1 lžíci holandského kakaa a 1/2 lžičky mleté skořice. Za stálého šlehání do těsta pomalu přilévejte 100 mililitrů teplé vody. Nyní přijde řada na hrušky. Oba hrnky vysypte do těsta, přidejte 1/2 hrnku nasekaných vlašských ořechů a pokud máte rádi, tak také 1/2 hrnku do rumu předem namočených rozinek. Do mísy pak poputují 2 hrnky polohrubé mouky promíchané s 1 sáčkem prášku do pečiva. Nakonec si ze zbylých bílků vyšlehejte tuhý sníh a opatrně jej vmíchejte do těsta.

Hotové těsto nalijte do vymazaného a vysypaného hlubšího plechu na pečení a dejte péct do trouby vyhřáté na 180 °C dozlatova. To potrvá zhruba 40 minut. Pokud si nejste jistí, zda je koláč správně upečen, otestujte jej čistou špejlí. Pokud je po vytažení z těsta suchá, je hotovo.

Karamelová omáčka

Karamelová omáčka se k hruškám skvěle hodí. Zdroj: MaraZe / Shutterstock.com

A protože je v bulharské kuchyni velmi populární karamel, můžete hotový koláč podávat přelitý karamelovou omáčkou. Její příprava je rovněž velmi jednoduchá. V menším hrnci se silnějším dnem pomalu rozehřejte 7 lžic cukru s 1 lžicí másla. Karamel neustále míchejte, dokud nezezlátne. Následně do něj přilijte 2 lžíce vroucí vody a případně přidejte také několik najemno nasekaných ořechů. Karamelová omáčka dodá hruškovému koláči šmrnc, koláč bude ale sám o sobě dokonalý i bez ní.