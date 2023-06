Nepečený, slaďoučký a hubnoucí: Tento lahodný dezert se stal hitem internetu

Začali jste hubnout, ale přesto byste si chtěli dát po obědě něco sladkého? Máme pro vás skvělý tip na nepečený moučník z ovesných vloček, které jsou při dietě hodnotnou potravinou. Tento fit dezert můžete jíst každý den a vůbec po něm nepřiberete!

Při hubnutí je důležité si hlídat, co jíte. Ovesné vločky jsou bohaté na vlákninu, díky které vás na delší dobu zasytí a vy se tak nebudete přejídat, což má mnohdy za následek neúspěšné shození přebytečných kil. Na oslazení moučníku nemusíte použít žádný cukr, jelikož vše skvěle nahradí čerstvé ovoce. Takový dezert z ovesných vloček je nutričně vyvážený, a proto je vhodný jak k snídani, tak i po obědě nebo po večeři.

Připravte si zdravou ovesnou kaši hotovou za 5 minut podle video receptu:

Zdraví přínosná potravina

Vysoká sytící schopnost není jediným zdravotním benefitem ovesných vloček. Dokážou velmi pomalu zvyšovat hladinu cukru v krvi, což má za výsledek potlačení chutí na sladké a žádné nekontrolovatelné kolísání energie. Zároveň působí pozitivně na cholesterol a prevenčně proti nádoru tlustého střeva, diabetu 2. typu či obezity. Ovesné vločky rovněž předchází zácpě a podporují správné trávení.

Ovesné vločky snižují riziko zanášení tepen. Zdroj: 123rf

Sladká ovesná kaše

Sladká kaše z ovesných vloček ukojí touhu po sladkém, a ještě zažene na dlouhou dobu hlad! Přípravu kaše můžete udělat hned dvojím způsobem. Buď ovesné vločky uvaříte s mlékem, nebo je zalijete horkou vodou. Oba způsoby nemají chybu a je jen na vás, který si z nich oblíbíte. Ovesnou kaši je potřeba doplnit také o bílkoviny, které najdete v jogurtu nebo tvarohu. Na závěr kaši můžete ozdobit ovocem, ořechy či semínky. Fantastický a lahodný dezert tak máte za chvilku hotový!

Nepečené müsli tyčinky

Udělejte si doma skvělé fit tyčinky, které si můžete dát kdekoliv. Stačí smíchat dohromady 1,5 hrnku namletých ovesných vloček, 50 g sušeného ovoce nadrobno nakrájeného, 30 g drcených semínek, 60 g pokrájených ořechů, 3 lžíce medu, 6 lžic změklého másla a špetku skořice. Hotové těsto vložte do formy vyložené pečicím papírem a pořádně stlačte. Zakrytou formu dejte do lednice a nechte ztuhnout do dalšího dne. Ztuhlé těsto rozkrájejte na tyčinky, které skladujte v uzavíratelné misce.

Domácí fit tyčinky jsou snadné na přípravu a jako bonus si do nich můžete dát vše, co vám chutná! Zdroj: Profimedia.cz

Vločky do dezertů

Ovesné vločky jsou skvělou potravinou při hubnutí, a proto se je nebojte použít i v dalších typech receptů. Skvěle se hodí například do palačinek, lívanců, bábovek, muffinů a koláčů. Pravidelnou konzumací ovesných vloček si tak zajistíte stabilní přísun vitaminů, minerálů i esenciálních aminokyselin. Hubněte s plným a spokojeným žaludkem!

