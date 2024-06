Chytrá manipulace s kuchyňským prkénkem vám ušetří práci i úklid po vaření.

Vaření je radost, ale někdy i starost. Obzvlášť, pokud se týče úklidu…

„Můj manžel výborně vaří, dokonce bych řekla, že daleko lépe než já. Ale to, co po něm zůstane na kuchyňské lince, je doslova spoušť,“ stěžuje si pětačtyřicetiletá Dominika z Plzně a dodává, že po takovém velkém sobotním vaření pak u nich doma nastává velké gruntování, které zahrnuje mytí celé linky, skládání věcí do myčky a mytí podlahy.

Co dokáže prkénko

Vaření je holt tvůrčí proces, při kterém je potřeba počítat s nepořádkem. Pokud se chcete – stejně jako paní Dominika – vyhnout zbytečným úklidovým pracem, naučte se ovládat kuchyňské prkénko…

Ono se to nezdá, ale tato dřevěná deska má velký vliv na to, jak moc bude ve vaší kuchyni útulno a čisto. A tady je pár tipů, jak ji správně využít…

Bez podložky ani ránu

Ať už máte dřevěné nebo plastové kuchyňské prkénko, většinou se stává, že při krájení začne podjíždět. Takové „bruslení“ prkénkem po kuchyňské lince vám nejenom zkomplikuje práci, ale také výsledek.

Nakrájená zelenina nebo maso pak budou působit trochu nesourodě. Proto nečekejte, že se prkénko umoudří a raději pod něj dejte vlhkou utěrku nebo silikonový plát. Získáte tak stabilní pracovní plochu a krájení vám půjde od ruky.

close info Profimedia zoom_in Pokud dáte pod kuchyňské prkénko mokrou utěrku, získáte při krájení větší stabilitu.

Využijte trik se sáčkem

Při vaření se vám vyplatí průběžně uklízet. Pomoci vám může trik s igelitovým sáčkem. Jak na to: Na stanu prkénka (která je blíž k lince) přilepte izolepou větší igelitový pytlík, který bude fungovat jako dočasný odpadkový koš. Při krájení do něj můžete rovnou házet všechny odřezky, slupky a nepotřebné věci. Díky tomu ušetříte čas i námahu při závěrečném uklízení.

Svatá trojice

Podle odborníků byste měli mít v kuchyni tři prkénka. Jedno je určené na ryby, druhé na krájení zeleniny a ovoce. A třetí? To je ideální na krájení pečiva. Díky tomuto rozdělení předejdete různým pachovým stopám, které se při manipulaci s prkénky mohou přenášet.

Prkénko se žlábkem

Na trhu jsou také k mání prkénka se žlábkem. Ty jsou praktické hlavně na krájení různých surovin, u kterých nechcete, aby šťáva vyšla nazmar. Ta se totiž zachytí právě ve žlábku a vy ji pak můžete podle libosti použít. A tím pádem máte i jistotu, že vám prskance z jídla neznečistí kredenc.

