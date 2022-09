Rychlá jablečná bábovka s tvarohem: Vláčná a šťavnatá, rozplývá se na jazyku

Rychlovka ke kávě na neděli? Trefa do černého! Jablečná bábovka, která vám pošimrá chuťové buňky, bude na stole cobydup. Co ji vyzkoušet rovnou tuto neděli?

Podzim pomalu vystrkuje růžky, což už je časně ráno a navečer pěkně znát na venkovní teplotě. Mnoho z nás cítí trošku smutek z toho, že léto je nenávratně pryč, a my na sebe musíme začít přihazovat více oblečení. Celodenní déšť nebude žádnou výjimkou a teplo domova nás bude lákat víc a víc. Obzvlášť, když na nás bude čekat čaj a nějaká dobrota k zakousnutí. Doplňte svůj pečicí repertoár o vynikající bábovku s tvarohem, její chutí budete nadšení.

Po upečení necháme bábovku vychladnout, nejlépe na vhodné podložce, např. drátěné mřížce. Zdroj: austrian photographer / Shutterstock.com

Bábovka

Bábovka se připravuje nejen u nás, ale i v okolních státech. Není zcela jasné, jak se k nám dostala, ale zmínky jsou už z 15. století. Po druhé světové válce se rozšířila dokonce i do Severní Ameriky. Jak bábovka vznikla, to se asi nedozvíme. Jedni tvrdí, že má co dočinění s bohyní početí, jiní odhadují, že se název „bábovka“ ujal proto, že ji rády jedí staré ženy.

Vybrat si lze z mnoha a mnoha receptů, ale tu svou nej, si musíte vybrat sami. Třeba to bude zrovna tato...

Do bábovky vyberte jablka kyselejší. Zdroj: Arina P Habich / Shutterstock

Jak na bábovku

Jelikož bábovka obsahuje jablka a tvaroh, asi si umíte představit ten dokonalý finální produkt, který vás rozhodně nezadusí. V obchodě či na zahradě vyberte čtyři větší kyselejší jablka, která si oloupejte, nastrouhejte a dejte na chvilku stranou – pustí šťávu, tu poté slijte. Oddělte si žloutky od bílků ze 4 vajíček. Zapněte si troubu na 170 °C. Žloutky poté vyšlehejte s 200 g másla, jedním sáčkem vanilkového cukru na ovonění a 250 g cukru do pěny. Do pěny následně přidejte 300 g předem prosáté polohrubé mouky spolu s jedním pytlíčkem prášku do pečiva. Jako další na řadu přichází rum! Stačí ale pouhé dvě lžíce, nic se nemá přehánět. Přilijte 100 ml mléka a dodejte 250 g plnotučného tvarohu.

Z bílků, které vám zbyly, si vyšlehejte sníh (jak na perfektní sníh, si můžete přečíst v článku pod receptem) a opatrně ho začněte vmíchávat společně s nastrouhanými jablky k těstu.

Formu na bábovku si pečlivě vymažte máslem, samozřejmě lze vysprejovat olejem, vysypte moukou a nalijte do ní připravenou směs. Pečte v troubě cirka třičtvrtě hodinky, ale raději ještě zkontrolujte špejlí.

TIP! Servírujte s trochou zakysané smetany.

Zdroje: www.cz-test.cz, fresh.iprima.cz, www.apetitonline.cz