Rychlá jablečná bábovka: Vynikající recept našich babiček si zamilujete

V záplavě moderních receptů využívajících méně známých surovin a spoléhajících se na nevšednost a originalitu se mnohdy zapomíná na staré dobré a hlavně osvědčené postupy, se kterými si získaly srdce mnohých už naše babičky. Jedním takovým je i úžasná a rychlá jablečná bábovka, kterou díky její jednoduchosti zvládne opravdu každý.

Receptů na bábovku existuje opravdu mnoho. Od klasické olejové, ořechové, přes tvarohovou či mramorovou, až po bábovky plněné a v moderním pojetí. I proto se lidé mnohdy v nejrůznějších postupech ztrácí a ve finále si nejsou vlastně ani zcela jisti, jakou bábovku připravit, aby potěšili chuťové pohárky všech svých strávníků. Již zmíněná olejovka či tvarohová bábovka jsou naprostými klasikami, se kterými lze jen stěží šlápnout vedle. Řadí se k nim ovšem i bábovka jablečná, o jejiž kvalitách se dávno přesvědčily už naše babičky. Navíc, kdy jindy je vhodnější doba na přípravu tohoto moučníku než teď, když na zahradách dozrávají jablíčka a v supermarketech se jejich ceny drží při zemi?

Kde se vzala bábovka?

Bábovka je jedním z nejčastěji připravovaných moučníků ve střední Evropě, kde podle všeho pravděpodobně také vznikla. Není zcela jasné, kde přesně. První zmínka o její existenci na území Česka se objevují poprvé v 15. století. Jazykovědi zároveň často spekulují o jejím názvu. Podle některých vysvětlení získala bábovka své jméno kvůli tomu, že ji rády pekly starší ženy. Jinde se má zase za to, že tento moučník měly starší ženy v oblibě. Podle jiných poznatků však název vznikl podle jejího tvaru, který prý připomíná tvář staré ženy. Jak to ovšem s pojmenováním bábovky skutečně bylo, se s úplnou přesností neví.

Tvarohová bábovka je naprostou klasikou. Zdroj: markoflex / Shutterstock.com

Tipy a triky na nejlepší bábovku

I když bábovka patří k těm snazším moučníkům na přípravu, i během jejího pečení je možné narazit na několik problémů. Tím nejčastějším, se kterým mnozí bojují, je to, že bábovka během pečení rychle vyběhne a popraská. Problém tkví v tom, že mnoho postupů jako teplotu pečení mylně uvádí 180 stupňů Celsia. Právě v takovém horku dochází k tomu, že bábovka rychle „vyskočí” a během pečení pak nevzhledně praská. Zkuste proto bábovku péct jen při zhruba 160 - 165 stupních a uvidíte, že se prasklinek objeví jen minimum.

Kromě pečení je třeba zbystřit i při míchání samotného těsta. Myslete na to, že by všechny suroviny, se kterými pracujete, měly být pokojové teploty. Vejce, mléko i další komponenty, jež normálně skladujete v chladničce, proto včas před přípravou z chladničky vyndejte.

Při práci se sypkými suroviny použijte síto a všechny do mísy prosejte. Díky tomu se mouka, prášek do pečiva či kakao krásně provzdušní, což se odrazí i na výsledné pokrmu.

Rychlá jablečná bábovka

Klasická bábovka je sice chuťově výborná, pro mnohé může být ovšem velmi suchá. A právě s tím pomohou jablka, která dodají bábovce úžasnou vláčnost a zároveň lehčí chuť. Skořice jí zase dodá punc podzimu. Samotný recept je pak nesmírně snadný a zvládne ho naprosto každý.

Jablka dodají bábovce vláčnost. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

250 gramů polohrubé mouky

250 najemno nastrouhaných jablek

100 gramů třtinového cukru

2 vejce

100 mililitrů oleje

50 mililitrů mléka

1 skořicový cukr

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva



tuk a hrubou mouku na vymazání formy

moučkový cukr na posypání upečené bábovky

Postup:

V první řadě si vymažte a vysypte formu na bábovku. Trouby si předehřejte na 160 stupňů a během toho si připravte těsto. To je vskutku nesmírně snadné a rychlé. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a najemno nastrouhejte. Poté k ním přidejte mouku, cukr, vejce, olej, mléko, skořicový a vanilkový cukr a prášek do pečiva. Dobře vymíchejte a vlijte do připravené formy. Bábovku pečte asi 45 - 55 minut. Zda je hotová, můžete otestovat starým známým trikem s párátkem či špejlí.