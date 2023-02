Jablečná náplň do buchet a na štrúdl do sklenic: Budete ji mít po ruce celý rok

Pokud patříte mezi milovníky jablečných dezertů, moc dobře víte, kolik práce je s loupáním a strouháním jablek pokaždé, když se rozhodnete vykouzlit nějaký jablečný závin nebo koláč. Tomu ale můžete zcela předejít. Zavařte si jablka do zásoby a práce vám při pečení půjde snadno od ruky.

Nastrouhaná jablka mají v kuchyni obrovskou škálu využití. Hodí se do štrúdlu, koláče, buchet, žemlovky anebo třeba do nákypu. Posypaná skořicí a cukrem ale chutnají výtečně i jen tak samotná. Pro všechny případy se tedy vyplatí si jablečnou směs připravit do zásoby a mít vždy sklenici strouhaných jablek po ruce. Je to snadné a při pečení vám zavařená jablka neuvěřitelně usnadní práci.

Čištění jablek

Podrobný postup, jak jablka zavařit, najdete ve videu:

V první řadě si připravte jablka. Jejich množství závisí na tom, kolik sklenic jablek chcete připravit. Pokud vám nevadí v závinech a dalších moučníkách jablečné slupky, jablka neloupejte. V opačném případě je oloupejte. Následně jablka na struhadle nastrouhejte nahrubo a přendejte je do mísy.

Jablka oslaďte

V dalším kroku do mísy přisypte cukr. Raději v menším množství. Jablka promíchejte, ochutnejte a případně doslaďte. Záleží na tom, jak kyselá jsou jablka, se kterými pracujete. A přidejte také mletou skořici, která zkrátka k jablečné náplni do moučníků patří. Jablka dobře promíchejte a připravte se na plnění sklenic.

Strouhaná jablka se vyplatí mít neustále ve spíži.

Zásady zavařování

Ještě než zavařovací sklenice naplníte jablečnou směsí, přesvědčte se, že jsou dokonalé čisté. A nejen samotné sklenice, ale také jejich víčka. Jakákoliv nečistota by totiž mohla způsobit, že by se jablka začala rychle kazit, a vaše práce by vyšla vniveč. Sklenice i s víčky tedy před samotným procesem sterilizujte. Například v troubě. Naskládejte je na plech a zahřívejte je při 160 stupních Celsia asi 20 minut. Po sterilizaci nechte sklenice vychladnout.

Plnění sklenic a zavařování

Nastrouhanými jablky naplňte zavařovací sklenice až po okraj a dobře je uzavřete. Připravte si velký hrnec, jeho dno vyložte utěrkou a nalijte do něj asi 5 centimetrů vody. Pak do hrnce vložte naplněné zavařovací sklenice, přiklopte jej pokličkou a na mírném plameni jablka zavařujte 50 minut. Sklenice s pomocí zavařovacích kleští opatrně vyndejte, položte je na suchou utěrku a nechte zchladnout. Hotová zavařená jablka vydrží ve spíži několik měsíců.