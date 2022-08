Jablečná povidla z letních jablek: Lahodná náplň do koláčů celý rok po ruce

Srpen se nese duchem dozrávajících letních jablíček, která jsou neskutečně šťavnatá a na chuť vynikající. Už jste přemýšleli nad tím, co z nich po sklizni připravíte? Zkuste jablečná povidla! V zimě sáhnete do spíže a máte vystaráno!

Srpen se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci a to znamená jediné – sklizeň letních jablek. Pusťte se do ní dříve, než se do ní pustí vosy a jiný hmyz. To by přece jen byla obrovská škoda, přijít tímto způsobem o úrodu a ochudit se tak o přípravu nejrůznějších dobrot. My jsme pro vás nachystali recepty na jablečná povidla a rovnou na dva způsoby.

Na sklizeň jablek nezapomeňte, jinak o ní snadno přijdete. Zdroj: Dmytro Sheremeta/Shutterstock.com

Letní jablka

Jablka máme k dispozici v obchodech po celý rok, ale na vlastní sklizeň se člověk i přesto velice těší. Je to zcela logické, protože pěstitel o strom musí pečovat, přežít možné nástrahy v podobě všelijakých chorob. Vybrat si zahrádkář může z množství odrůd, které jsou u nás k dispozici, například Quinte, Discovery, Dima, Hana nebo Daria.

Stromy po vysazení začínají plodit zhruba po 3 letech. Dozrálé plody se nedají skladovat, proto je vhodné předem popřemýšlet, co z nich budete připravovat, aby úroda nepřišla vniveč. Jablková povidla jsou přesně to, co se vám v zimě bude hodit do palačinek, buchet, na vdolky nebo do kynutých knedlíků. Máme pro vás dvě verze, jak je připravit.

Jablečná povidla I.

První recept bude malinko náročnější na ingredience, ale příprava je primitivní. Budete potřebovat 2 kg jablíček, špetku nového koření, kousek badyánu, 60 ml jablečného octa, 300 g cukru krupice, 100 ml rumu českého typu, špetku mletého hřebíčku, půl lžičky mletého zázvoru, 2 svitky skořice a vymačkanou šťávu ze 2 pomerančů.

Jablíčka oloupejte, zbavte jádřinců a buď nastrouhejte na struhadle, nebo rozmixujte.

Smíchejte je se šťávou z pomerančů, octem, cukrem a veškerým kořením. V tomto stavu ponechte do druhého dne, pak přelijte směs do pekáče, přidejte do něj i hrnek vody a pečte v troubě cirka 3 hodiny na 150 °C.

Během času v troubě směs občas promíchejte. Kontrolujte jablka, a jakmile budou dostatečně měkká, vyjměte pekáč z trouby a nezapomeňte odstranit badyán se skořicí. Na řadu přichází rum, který ke směsi přilijte a promíchejte. Horká povidla naplňte do čistých sklenic a otočte je dnem vzhůru, aby se přichytilo víčko.

Do obou receptů se doporučuje jablečný ocet, který je jemnější. Zdroj: profimedia.cz

Jablečná povidla II.

Druhý recept je na potřebné suroviny skromnější, ale i tak výsledek stojí za to. Budete potřebovat jen kilo očištěných pokrájených jablek, 50 ml jablečného octa, 250 ml cukru krystal nebo krupice a 125 ml vody.

Jablka oloupejte, vyjměte jádřince, pokrájejte na menší kousky, potřebujete dohromady jedno kilo čisté váhy. Jablíčka vhoďte do kastrolu a podlijte vodou. Zapněte sporák a jablka rozvařte, nezapomeňte je občas promíchat. Poté přidejte cukr, ocet a provařte směs do husté kaše. Trvá to přibližně půl hodinky. A to je celá věda! Pak už jen stačí jablkovou směs nalít do vyhřátých sklenic, uzavřít víčkem a sterilovat tak, jak jste zvyklí.

