Jablečná povidla z trouby: Takto je dělala moje teta z Moravy. Fantastická chuť

Kde jsou ty časy, kdy bylo potřeba povidla míchat půl dne. Lze je docela jednoduše připravit v troubě a je to skoro bez práce. Není to však jen o tom jak, ale také co. Co všechno do povidel přidat, aby byla prostě fantastická? Prozradíme osvědčený recept.

Slyšíte o jablečných povidlech poprvé? Můžeme vás ujistit, že chutnají naprosto fantasticky. Samozřejmě k nim musíte přidat vhodné koření, často se kombinují i s jiným ovocem. Klasická příprava je v hrnci na sporáku. Recept na jablečná povidla s hruškami a skořicí najdete třeba v tomto videu na YouTube, kanál Žádný Špeky - levné a rychlé vaření: Plech a mixér Příprava povidel v troubě může vypadat všelijak a recept tedy rozhodně není jen jeden. V každém případě je nutné mít troubu a ideálně takovou, kde můžete nastavit čas i teplotu, ale není to podmínkou. Nutný je vyšší plech nebo pekáček dostatečně velký, abyste mohli připravit naráz několik kilo ovoce, tentokrát konkrétně jablek. Chcete-li, aby byla povidla také velmi jemné textury, budete potřebovat i mixér. Pokud toužíte po výrazné chuti, smíchejte suroviny a nechte je odležet přes noc. Do povidel se hodí i horší jablíčka a nemusíte je ani zbavovat slupky. Zdroj: profimedia.cz Zachovejte slupku Jak je to zvykem i u marinád, pokud necháte suroviny odležet, chutě se propojí a jsou pak výraznější. Pokud navíc necháte na jablku i slupku, povidla budou lépe želírovat a rychleji zhoustnou díky pektinu. Navíc budou obsahovat také více vitaminů a minerálů, které se nacházejí v ovoci a zelenině těsně pod slupkou. Voňavé koření Jablka omyjte, zbavte jádřinců a nakrájejte na kousky. Čím menší, tím jednodušeji se rozpadnou. Do 1 kila jablek přidejte 150 g cukru, 1 lžičku mleté skořice, špetku mletého badyánu, špetku mletého hřebíčku, špetku mletého sušeného zázvoru, 30 ml octa a vše dobře promíchejte. Nechte zaležet do druhého dne a připravte troubu a pekáč s víkem. Nechte je odpařit Troubu zahřejte na 160 °C. Do pekáčku dejte směs, podlijte hrnkem vody, zakryjte pekáček víkem a pečte 2 a půl až 3 hodiny. Ke konci kontrolujte, zda jsou povidla již dostatečně odpařená. Vyzkoušíte to tak, že vařečkou rozdělíte povidla a pokud půlky nestečou opět k sobě, máte hotovo. Ingredience promíchejte a nechte odpočinout do druhého dne. Zdroj: Shutterstock Panáček rumu Aby byla směs ještě jemnější nebo abyste rozmělnili také slupky ovoce, můžete upečená povidla rozmixovat tyčovým mixérem. Pokud se vám po rozmixování budou zdát příliš tekutá, můžete je ještě na chvíli vrátit do trouby bez zakrytí. Pro vůni a šmrnc zamíchejte do povidel trošku rumu a touto směsí už můžete plnit čisté sklenice či krabičky s dobře padnoucím uzávěrem. Dobře odpařená povidla se nebudou kazit díky absenci vody. Pro jistotu ale můžete uzavřené sklenice otočit víčkem dolů a skladovat na tmavém a chladném místě.