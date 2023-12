Jablečné růže z listového těsta jsou nejen lahodným dezertem, ale i pohledným prvkem na každém dezertním stole. Jejich příprava není složitá, a přesto vás dokážou okouzlit nezapomenutelnou chutí. Tak neváhejte a pusťte se do vaření tohoto skvostného dezertu, který oslní vaše chuťové buňky.

Jablečné dezerty

V oblasti oblíbených jablečných dezertů se otevírá rozmanitá paleta lahodných možností, jež pohladí chuťové pohárky mnoha lidí. Mezi nejoblíbenější jablečné pochoutky patří klasický jablečný koláč, bohatě zdobený skořicovým cukrem a doplněný o kopeček vanilkového krému či šlehačky, který si zamilujete při každé příležitosti.



Lehký a nadýchaný jablečný závin, zabalovaný v křehkém těstě, představuje skvělý doplněk k čerstvé kávě či čaji. Kombinace karamelizovaných jablek pod vrstvou drobenky ze skořice a ořechů vytváří neodolatelný jablečný crumble. Pro pohodlnou konzumaci jablečné sladkosti na cestách jsou tu muffiny s kousky jablek a skořicovým posypem.



Tradiční jablečné lívance s javorovým sirupem či medem zase tvoří vynikající volbu pro milovníky snídaní s nádechem jablečné sladkosti. Palačinky plněné jablky a skořicí, posypané moučkovým cukrem, pak představují skvělý start do dne nebo sladkou tečku na závěr.

Jablečné růže

Elegance a chuťová harmonie se spojují v podobě jablečných růží z listového těsta, nabízející vizuální i chuťový zážitek pro všechny milovníky dezertů.



Jak dělá jablečné růže kuchař z YouTube kanálu Vaříme s Mozkem?

Jablečné růže z listového těsta

Doba přípravy: 60 minut

Ingredience

· 3 červená jablka

· 1 listové těsto

· 4 lžíce medu

· ½ lžičky mleté skořice

· 1 lžíce másla

· citronová šťáva

· moučkový cukr na posypání

Postup

Příprava jablek:

· Omyjte jablka, rozkrojte na půl a zbavte jádřince.

· Nakrájejte na tenké plátky.

Změknutí jablek:

· Plátky jablek vložte do misky.

· Zalijte hrníčkem vody a přidejte lžíci citronové šťávy.

· Ohřejte v mikrovlnné troubě po dobu 3 minut.

Příprava medové směsi:

· Rozpusťte med s máslem a skořicí v menším hrnci.

Příprava těsta:

· Rozválejte listové těsto a nakrájejte na 8 pruhů.

· Potřete každý pruh těsta medovou směsí.

Skládání růží:

· Vyskládejte plátky jablek na horní polovinu pruhu.

· Přehněte spodní část těsta přes plátky jablek.

· Srolujte pruh do tvaru růže.

Pečení:

· Umístěte růže do formy na muffiny.

· Pečte v troubě 30-40 minut na 180 ºC

Dokončení:

· Nechte upečené růže vychladnout.

· Před podáváním poprašte moučkovým cukrem.

Zdroj: dumazahrada.cz