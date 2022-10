Jablečné palačinky: Tajemství francouzských hospodyněk spočívá v ušlehaném sněhu

Francouzské palačinky nejsou jen tenoučké crêpes. Také pescajoune pochází ze země galského kohouta. Jsou to spíš lívance, které se připravují na několik způsobů. Sladké placky s jablky se však staly pochoutkou, která si našla cestu i na sváteční stůl. Jak připravit takové jablečné palačinky?

Zdroje: fresh.iprima.cz, https://www.france-voyage.com

Jaké jsou jablečné palačinky pescajoune?

Francouzské jablečné palačinky ze směsi pšeničné a pohankové mouky jsou tradičním receptem, který patrně pochází z regionu Languedoc. Bylo to jídlo prostých lidí, ale později se menší čtverečky ze stejného těsta připravovaly i jako moučník k čaji či kávě.

Původní verze však prý nebyla sladká. Má se za to, že tyto placky se připravovaly hlavně se sýrem, slaninou či uzeným a cibulkou. Byly syté a jednoduché na přípravu, navíc nenáročné na ingredience. Takové recept ocenily hospodyně dřív, stejně jako dnes.

Do jablečných palačinek budete potřebovat alespoň tři nastrouhaná jablka. Zdroj: yingko / Shutterstock

Jak připravit těsto na jablečné palačinky

Jak se připravují nadýchané palačinky z jablek? Kouzlo tkví nejen v ovoci, které můžete obměňovat, ale hlavně ve vyšlehání bílků do tuhého sněhu. Díky tomu bude těsto a pak i palačinky lehoučké a nadýchané.

Jak už bylo řečeno tyto palačinky jsou z dvojí mouky. Do velké mísy prosejte 90 g hladké pšeničné a 150 g pohankové mouky společně s jednou lžičkou prášku do pečiva. Přimíchejte špetku soli, 2 lžíce cukru a když jsou všechny suché ingredience promísené, přidejte a vmíchejte také žloutky z 5 vajec a 0,3 l mléka.

Do receptu se hodí koňak, ale ten můžete nahradit i 2 lžicemi rumu. Na závěr ještě vmíchejte 60 g másla.

Správně ušlehaný sníh vytvoří ostré špičky. Zdroj: Olga Dubravina/Shutterstock.com

Z bílků vyšlehejte pevný sníh a do těsta ho opatrně zabalte. Pokud byste sníh vmíchali prudce a tvrdě, přišli byste o všechny bublinky a efekt vyšlehaných bílků by byl tentam. Proto po částech přidávejte sníh a stěrkou jen pomalu zapracovávejte do těsta, jako byste jej odspodu obraceli.

Jako poslední se do těsta přidávají nastrouhaná jablka. Na toto množství těsta budete potřebovat tři kusy. Přidávejte nastrouhaná jablka po troškách, anebo je strouhejte přímo do mísy a jedno po druhém balte do těsta.

Pescajoune se připravují z jablek a směsi pšeničné a pohankové mouky. Zdroj: Trendy Rowdy / Shutterstock

Jablečné palačinky jsou nejlepší ještě teplé

Pescajoune, jak se těmto palačinkám říká, se smaží na pánvi nebo lívanečníku na trošce másla. Stačí na hrot nože napíchnout kostečku másla a před každým smažením máslem potřít dno. Smažte na střední žár a spíš menší palačinky, které půjde dobře obracet.

Jablečné palačinky se podávají ještě teplé a posypané jen cukrem.

Na jiný, zjednodušený, recept po česku se můžete podívat ve videu zde: