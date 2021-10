Vynikající jablečné palačinky. Přimíchat do těsta jablko je ten nejlepší nápad

Klasický zákusek, pokud máte děti? Jasně! Jsou to palačinky. Není nad společný čas, který při přípravě této pochoutky strávíte společně v kuchyni. Teď si je navíc můžete ozvláštnit jablíčky. Ty palačinkám dodají nezaměnitelnou chuť.

Palačinky patří mezi nejoblíbenější dětská jídla. Ratolesti je milují nejen pro jejich skvělou vůni a chuť, ale také proto, že mohou rodičům v kuchyni pomoci s jejich přípravou. Starší děti je mohou přímo smažit, mladší mazat marmeládou, nutellou nebo třeba zakysanou smetanou s ovocem. Jak je má nejraději vaše rodina?

Jsou to klasické palačinky, kdy jdete na jistotu a k jejich přípravě vám stačí pouze mléko, mouka a vajíčko? Nebo si je ještě něčím obohacujete? My vám dnes představíme palačinky s přidaným jablkem, které udělá s těstem doslova divy.

Ve Francii se palačinky skládají do trojúhelníků. Zdroj: Alphonsine Sabine / Shutterstock.com

Palačinky vznikly ve Francii

Palačinky vznikly ve Francii, která je jimi proslulá dodnes. Bohužel jim byl však recept „ukraden" a odvezen do Uher, kam ho dopravil kuchař Francisco Palaccini. Ten sloužil u francouzského dvora a na recept tam narazil. Samozřejmě ho jemně pozměnil, aby nebyl úplně nápadný, ale základ zůstal ve francouzských palačinkách.

Palaccini přidal do směsi více mouky, palačinky udělal tlustší a namazal je marmeládou. Také je namísto složení do trojúhelníčků sroloval do ruličky tak, jak to známe dodnes. Jeho palačinky si zamilovali nejen v Uhrách, ale i v Rumunsku nebo u nás.

Název mají podle zloděje Palacciniho

Jméno palačinka dezert získal od svého objevitele nebo také, chcete-li, zloděje Palacciniho. Toto slovo znamená placenta. Neděste se ale, nejde o plodové lůžko, ale o plochý koláč.

Pokud chcete udělat dokonalé palačinky, šestřete olejem. Ideálně používejte přepuštěné máslo. Rozhodně však nesmí být na pánvi vrstva tuku, bez ní jsou palačinky mnohem chutnější. A co teprve, když přidáte do těsta jablko!

Příprava jablečných palačinek není složitá. Zdroj: Shutterstock

Jablečné palačinky

Suroviny:

2 vejce

1 balení vanilkového cukru

1 lžíce cukru

1 hrnek hladké mouky

1 hrnek strouhaných jablek

1 lžíce oleje

špetka soli

Postup:

Oddělte bílky od žloutků a žloutky smíchejte s cukrem, vanilkovým cukrem a přidejte špetku soli. Ke směsi ze žloutků přidejte postupně mouku a pečlivě promíchejte, aby se neudělaly hrudky. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh, který přidejte do směsi společně s jablky. Smažte na rozpáleným oleji a mírném ohni dozlatova.

Na další recept na jablečné palačinky se podívejte ve videu:

Zdroj: www.mamavkuchyni.cz, www.toprecepty.cz, www.snezto.cz