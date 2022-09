Legendární retro jablečné řezy: Takhle je pekla moje babička každý podzim

Podzim je zkrátka obdobím jablečných moučníků, které obecně patří k těm nejoblíbenějším. V posledních letech jsou populární hlavně nejrůznější jablečné bábovky a koláče, často se přitom zapomíná na ten vůbec nejlegendárnější dezert, který si zamilovaly už naše babičky a na podzim jej vždy připravovaly. A tím jsou jablečné řezy.

Jablka jsou velmi univerzálním ovocem, ze kterého je možné připravit možná až neuvěřitelné množství sladkých dobrot. Nejenže díky nim moučníky skvěle chutnají, ale jsou také krásně vláčné a jemné. A zatímco dnes si mnozí pochutnávají převážně na jablečných pájích, naše babičky vsázely na absolutní klasiku, kterou byly jablečné řezy. Ty během podzimu u šálku nedělní kávy zkrátka nesměly chybět.

Jablečné řezy

Tradiční jablečné řezy jsou velmi jednoduché na přípravu. Skládají se vlastně jen ze dvou plátů těsta, mezi kterými se nachází ovocná náplň. Nejčastěji se řezy připravují, jak je patrné z jejich názvu, z jablek. Použít ale můžete i například hrušky anebo ovoce zcela vynechat a vsadit na tvaroh.

Do těsta přidejte víno

Jedním z triků babiček, který při pečení jablečných řezů používaly, je přidání bílého vína do těsta namísto mléka. Díky tomu se totiž bude s těstem mnohem lépe pracovat, bude ještě jemnější a po upečení křehčí. Nemusíte se přitom bát toho, že by byl moučník ve výsledku vínem nějak více cítit. Do těsta totiž patří pouhé tři polévkové lžíce.

Když se pustíte do přípravy jablečný řezů, v první řadě si připravte těsto. Do velké mísy prosejte 500 gramů polohrubé mouky a smíchejte ji se 100 gramy moučkového cukru. Pak přidejte 250 gramů změklého másla, 1 balení prášku do pečiva, 2 vejce a zmíněné 3 polévkové lžíce bílého vína. Všechno společně rukou vypracujte v hladké pevné těsto, zabalte jej do potravinářské fólie a dejte ho odpočívat alespoň na dvě hodiny do chladničky. Díky tomu bude těsto krásně pevné a nebude se při dalším zpracování trhat.

Jablky nešetřete

Aby byl koláč skutečně šťavnatý a plný chuti, ovocem rozhodně nešetřete. Na uvedené množství těsta budete potřebovat minimálně jeden kilogram jablek. Ideálně ale ještě o několik desítek gramů více. Jablka si oloupejte a nastrouhejte na struhadle nahrubo. Do jablek vmíchejte 100 gramů cukru krupice a jednu lžičku skořice. Nechte jablíčka asi deset minut odpočívat, aby pustila šťávu. Pak je smíchejte s jedním sáčkem vanilkového pudinku a náplň je hotová.

Vychladlé těsto rozdělíme na dvě stejně velké části a z každé z nich vyválíme takovou placku, aby byla stejně velká jako dno klasického hlubšího plechu na pečení. Na dno připraveného plechu pak položíme jeden plát těsta a na něj rovnoměrně natřeme připravená jablka. Ty následně zakryjeme druhým plátem těsta a to na několika místech propícháme vidličkou, aby jej během pečení pára unikající z jablek nepotrhala.

Řezy vložíme do trouby vyhřáté na 170 stupňů a pečeme zhruba 30 až 40 minut, dokud není povrch krásně zlatavý. Necháme vychladnout, poprášíme moučkovým cukrem a podáváme.

