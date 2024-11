Potřebujete rychle udělat něco sladkého k zakousnutí ke kávě? Zkuste tyto jablečné rohlíčky. Potřebujete v podstatě jen jablka a vejce, a rohlíčky jsou hotové za pár minut. A jsou naprosto dokonalé. Podívejte se.

Jak určitě spoustu z vás ví, když má přijet návštěva, je to doma čirý chaos. Uklidit celý byt, připravit na stůl, uvařit jídlo, vymyslet nějaký chutný předkrm a upéct dezert. Situaci, kdy jste tohle všechno nestihli, asi také znáte moc dobře.

S tímto dezertovým receptem však vše stihnete hravě, jelikož tyto vynikající jablečné rohlíčky máte hotové za pár minut, takže vám zbyde více času na vše ostatní. Podívejte se, jak ušetřit čas s tímto jednoduchým, rychlým a delikátním receptem.

Youtube video, jak si můžete udělat naprosto vynikající jablečné rohlíčky, najdete na kanále Evelina:

Jablečné rohlíčky

Jak již název napovídá, budete potřebovat jablka, konkrétně dvě. Jako první je opláchněte, a následně je pomocí struhadla nastrouhejte. Poté je posypejte dvěma lžičkami krystalového cukru, přidejte špetku soli a podle chuti dochuťte i mletou skořicí. Vezměte si pánev, rozehřejte ji a přidejte na ni lžíci másla. Na rozpuštěné máslo pak dejte ochucená jablka a vařte na mírném ohni.

Jako první si vezměte dvě jablka, pořádně je omyjte, a následně je nastrouhejte.

Během vaření neustále míchejte a přidejte lžíci medu. Jakmile bude vaše jablečná náplň hotová, dejte ji vychladnout. Mezitím, co vám bude jablečná náplň chladnout na talíři, se můžete pustit do přípravy těsta.

Vezměte si větší mísu, a do té dejte 50 gramů krystalového cukru, 5 gramů vanilkového cukru, špetku soli, a nakonec do ní ještě rozklepněte 1 vejce. Veškeré ingredience důkladně promíchejte. Poté přidejte ještě 2 lžíce mléka a opět promíchejte. Následně přidejte ještě 50 gramů rozpuštěného másla a do třetice všeho dobrého vše zamíchejte.

Hotové za pár minutek

S těstem už se blížíte ke konci. Do mísy se zamíchanými ingrediencemi přisypte 4 gramy prášku do pečiva a 230 gramů mouky. Pořádně promíchejte a vypracujte těsto. Těsto následně rozdělte na 2 poloviny, ze kterých pak vytvarujete dva bochánky.

Ty položte na pečící papír a válečkem je rozválejte. Vezměte si nůž a z těsta vytvořte 8 trojúhelníků. Do každého trojúhelníku udělejte 3 malé řezy. Na jejich konce pak dejte jablečnou náplň a srolujte. A máte hotovo. Nyní už stačí dát rohlíčky do předehřáté trouby o teplotě 180 stupňů zhruba na 20 minut. Pak už jen posypte cukrem. Dobrou chuť!

